О мотивах составления списка рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он отметил, что страны, которые ведут себя недружелюбно в отношении России, следует так и называть.

Ранее В России же составили список "недружественных государств", но Украина туда не попала

Такая же политика Кремля и касательно СМИ.

Есть СМИ, которые получают деньги из других стран. Поэтому они признаются иностранными агентами,

– сказал Песков.

Что известно о списке "недружественных государств"