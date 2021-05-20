О мотивах составления списка рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он отметил, что страны, которые ведут себя недружелюбно в отношении России, следует так и называть.

Ранее В России же составили список "недружественных государств", но Украина туда не попала

Такая же политика Кремля и касательно СМИ.

Есть СМИ, которые получают деньги из других стран. Поэтому они признаются иностранными агентами,
сказал Песков.

Что известно о списке "недружественных государств"

  • О создании Москвой перечня "недружественных государств" стало известно в конце апреля.
  • Соответствующий приказ подписал президент России Владимир Путин.
  • В перечень попали только две страны – Чехия и США.
  • Согласно документу, Чехия сможет взять на работу не более 19 российских работников, а Соединенные Штаты Америки – ни одного.
  • Недавно между Чехией и Россией возник дипломатический скандал из-за причастности ГРУ ко взрывам во Врбетице. В результаты страны выслали дипломатов.
  • США в свою очередь, ранее ввели санкции против России и тоже признали персонами нон грата 10 российских дипработников.