О мотивах составления списка рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он отметил, что страны, которые ведут себя недружелюбно в отношении России, следует так и называть.
Ранее В России же составили список "недружественных государств", но Украина туда не попала
Такая же политика Кремля и касательно СМИ.
Есть СМИ, которые получают деньги из других стран. Поэтому они признаются иностранными агентами,
– сказал Песков.
Что известно о списке "недружественных государств"
- О создании Москвой перечня "недружественных государств" стало известно в конце апреля.
- Соответствующий приказ подписал президент России Владимир Путин.
- В перечень попали только две страны – Чехия и США.
- Согласно документу, Чехия сможет взять на работу не более 19 российских работников, а Соединенные Штаты Америки – ни одного.
- Недавно между Чехией и Россией возник дипломатический скандал из-за причастности ГРУ ко взрывам во Врбетице. В результаты страны выслали дипломатов.
- США в свою очередь, ранее ввели санкции против России и тоже признали персонами нон грата 10 российских дипработников.