Він заявив, що відбуваються навчання російських військ на своїй же території. За його словами, відповідні тренування організовують регулярно.

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Північноатлантичний альянс, як сказав Путін, системно проводить навчання поблизу російського кордону. Він згадав навчання на Алясці, які відбувались поблизу території держави-окупанта.

Уявіть, якби ми відправили наші війська безпосередньо близько до ваших кордонів. Що б ви відповіли?

– сказав очільник Кремля.

До речі! На початку квітня 2021 року у ЗМІ з'явилась інформація, що Росія стягнула озброєння в Арктику. Біля узбережжя Аляски скупчились окупаційні нові радіолокаційні системи.

Скупчення російських військ біля кордонів: що відомо