Він заявив, що відбуваються навчання російських військ на своїй же території. За його словами, відповідні тренування організовують регулярно.
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Північноатлантичний альянс, як сказав Путін, системно проводить навчання поблизу російського кордону. Він згадав навчання на Алясці, які відбувались поблизу території держави-окупанта.
Уявіть, якби ми відправили наші війська безпосередньо близько до ваших кордонів. Що б ви відповіли?
– сказав очільник Кремля.
Скупчення російських військ біля кордонів: що відомо
- Наприкінці березня у Збройних силах повідомили, що Росія почала активно скупчувати свої війська біля українських кордонів.
- Упродовж місяця розвідка фіксувала активне стягування техніки держави-окупанта, в мережі навіть з'явились відео.
- Росія 22 квітня повідомила, що відводить війська від кордонів. Там нібито відбувались російські навчання.
- Однак активна військова присутність біля кордонів все одно залишається.
- У Міністерстві оборони України заявили, що, попри це, ймовірне вторгнення Росії з Білорусі.
- Держсекретар Сполучених Штатів Америки вважає такі дії країни-агресора загрозою для всієї Європи.