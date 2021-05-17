Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія є загрозою для всієї Європи. Причина – війська, які Москва тривалий час стягувала до українського кордону.

Про російську загрозу європейській спільноті Блінкен заявив 17 травня на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Данії Йеппе Кофодом.

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Блінкет заявив про загрозу Європі зі сторони Росії

Ми також поділяємо стурбованість з приводу загрози, яку Росія представляє для Європи у світлі недавнього нарощування військ на кордоні з Україною,

– зазначив Блінкен.

За його словами, у США переконані, що Росія також становить загрозу для європейської енергетичної безпеки через будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Російські війська поблизу кордону України: коротко