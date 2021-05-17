У США заявили, що російські війська біля кордону України – загроза всій Європі
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія є загрозою для всієї Європи. Причина – війська, які Москва тривалий час стягувала до українського кордону.
Джерело:C-SPAN
Про російську загрозу європейській спільноті Блінкен заявив 17 травня на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Данії Йеппе Кофодом.
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Блінкет заявив про загрозу Європі зі сторони Росії
Ми також поділяємо стурбованість з приводу загрози, яку Росія представляє для Європи у світлі недавнього нарощування військ на кордоні з Україною,
– зазначив Блінкен.
За його словами, у США переконані, що Росія також становить загрозу для європейської енергетичної безпеки через будівництво газопроводу "Північний потік-2".
Російські війська поблизу кордону України: коротко
- У березні 2021 року головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує армію до кордону з Україною. Нарощування військової присутності відбувалося у Брянській, Воронезькій та Ростовській областях.
- Майже місяць розвідка фіксувала стягування російських військ та техніки. У соцмережах поширювали відео з колонами військової техніки у тимчасово окупованому Криму. Водночас міжнародна спільнота закликала Росію знизити напругу.
- 22 квітня Росія оголосила відведення військ від кордонів з Україною після "закінчення навчань". Однак Міноборони України не заперечує ймовірності вторгнення Росії зі сторони Білорусі.
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