Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия является угрозой для всей Европы. Причина – войска, которые Москва длительное время стягивала к украинской границе.

О российской угрозе европейскому сообществу Блинкен заявил 17 мая на совместном брифинге с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом.

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Блинкет заявил об угрозе Европе со стороны России

Мы также разделяем обеспокоенность по поводу угрозы, которую Россия представляет для Европы в свете недавнего наращивания войск на границе с Украиной,

– отметил Блинкен.

По его словам, в США убеждены, что Россия также представляет угрозу для европейской энергетической безопасности из-за строительства газопровода "Северный поток-2".

Российские войска вблизи границы Украины: коротко