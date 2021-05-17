В США заявили, что российские войска у границы Украины – угроза всей Европе
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия является угрозой для всей Европы. Причина – войска, которые Москва длительное время стягивала к украинской границе.
Источник:C-SPAN
О российской угрозе европейскому сообществу Блинкен заявил 17 мая на совместном брифинге с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом.
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Блинкет заявил об угрозе Европе со стороны России
Мы также разделяем обеспокоенность по поводу угрозы, которую Россия представляет для Европы в свете недавнего наращивания войск на границе с Украиной,
– отметил Блинкен.
По его словам, в США убеждены, что Россия также представляет угрозу для европейской энергетической безопасности из-за строительства газопровода "Северный поток-2".
Российские войска вблизи границы Украины: коротко
- В марте 2021 года главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает армию к границе с Украиной. Наращивание военного присутствия происходило в Брянской, Воронежской и Ростовской областях.
- Почти месяц разведка фиксировала стягивание российских войск и техники. В соцсетях распространяли видео с колоннами военной техники во временно оккупированном Крыму. В то же время международное сообщество призвало Россию снизить напряжение.
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