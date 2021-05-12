В Государственном департаменте США считаю, что после заявлений об отводе войск от границы Украины Россия провела только передислокацию некоторых сил. Поэтому, по мнению американцев, ситуация до сих пор остается напряженной.

О ситуция на российско-украинской границе, какой ее видят США, рассказал представитель Государственного департамента Нед Прайс.

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Частичная передислокация вместо отвода

Несмотря на то, что мы видели сообщение об отводе российских войск, мы можем подтвердить, что только часть сил была передислоцирована. Напряженность остается высокой, поскольку Россия сохраняет большое количество сил вдоль границы,

– заявил Нед Прайс.

Он также в очередной раз отметил, что концентрация российских войск у украинской границы остается самой большой с 2014 года – когда Россия вторглась в Украине и развязала войну.

"Поэтому это продолжает вызывать беспокойство. Мы активно ставим эту тему в переговорах с союзниками и партнерами. Этот вопрос обсуждался на встречах в НАТО и на уровне министров G7", – рассказал представитель Госдепа.

Резюмируя, Нед Прайс заверил, что Соединенные Штаты будут продолжать активно поддерживать Украину на фоне обострения из России.

Российские войска у украинской границы: