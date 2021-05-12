У Державному департаменті США вважаю, що після заяв про відведення військ від кордону України Росія провела лише передислокацію деяких сил. Тож, на думку американців, ситуація досі залишається напруженою.

Про ситуцію на українсько-російському кордоні, якою її бачать США, розповів речник Державного департаменту Нед Прайс.

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Часткова передислокація замість відведення

Попри те, що ми бачили повідомлення про відведення російських військ, ми можемо підтвердити, що лише частина сил була передислокована. Напруженість залишається високою, оскільки Росія зберігає велику кількість сил уздовж кордону,

– заявив Нед Прайс.

Він також вкотре зауважив, що концентрація російських військ біля українського кордону залишається найбільшою з 2014 року – коли Росія вторглася в Україну й розв'язала війну.

"Тому це продовжує викликати занепокоєння. Ми активно порушуємо цю тему в переговорах із союзниками й партнерами. Це питання обговорювалося на зустрічах в НАТО та на рівні міністрів G7", – розповів речник Держдепу.

Резюмуючи, Нед Прайс запевнив, що Сполучені Штати продовжуватимуть активно підтримувати Україну на тлі загострення з Росії.

Російські війська біля українського кордону: