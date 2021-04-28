Глава ДПСУ Сергій Дейнеко підтвердив початок відведення російських військ. За його словами, країна -агресор частково виводить армію з тимчасово окупованого Криму.

Він зазначив, що водночас відведення сил Росії від східних кордонів України не спостерігається.

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Після анонсованої заяви міністра оборони Росії Шойгу про те, що з 23 квітня вони почнуть відведення військ, дійсно, наша розвідка спостерігає, що процес цей частково розпочато. На даний момент ми бачимо цей процес на території тимчасово окупованого Криму,

– сказав прикордонник.

Сергій Дейнеко повідомив, що за кілька десятків кілометрів від українського кордону залишається скупчення сил і техніки ворога у Воронезькій області.

"Щодо тих польових таборів у Воронезькій області, то ми жодного руху там наразі не бачимо", – додав глава Держприкордонслужби

Зверніть увагу! Сергій Дейнеко поінформував, що прикордонники продовжать стежити за пересуванням російських військ. За його словами, наразі ще зарано говорити про те, що країна-агресор відведе свої сили від кордонів України.

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