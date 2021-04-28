В Україні підтвердили відведення російських військ, але лише з Криму
Глава ДПСУ Сергій Дейнеко підтвердив початок відведення російських військ. За його словами, країна -агресор частково виводить армію з тимчасово окупованого Криму.
Джерело:"РБК-Україна"
Він зазначив, що водночас відведення сил Росії від східних кордонів України не спостерігається.
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Після анонсованої заяви міністра оборони Росії Шойгу про те, що з 23 квітня вони почнуть відведення військ, дійсно, наша розвідка спостерігає, що процес цей частково розпочато. На даний момент ми бачимо цей процес на території тимчасово окупованого Криму,
– сказав прикордонник.
Сергій Дейнеко повідомив, що за кілька десятків кілометрів від українського кордону залишається скупчення сил і техніки ворога у Воронезькій області.
"Щодо тих польових таборів у Воронезькій області, то ми жодного руху там наразі не бачимо", – додав глава Держприкордонслужби
Російські війська під українським кордоном та у Криму: основне
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак наприкінці березня заявив, що Росія перекидає своїх військових і техніку до кордонів України та у тимчасово окупований Крим.
- Через декілька тижнів, 22 квітня, країна-агресор повідомила про відвід своїх сил. Мовляв, їх на кордон з Україною стягували через "раптову перевірку військ".
- Однак 23 квітня міжнародні розслідувачі поінформували, що техніка 41 армії Росії залишиться біля нашого кордону.
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