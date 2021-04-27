Передислокація не означає повної деескалації, – Кулеба про відведення військ Росії
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає беззаперечним успіхом те, що Росія відводить свої війська від кордону України. Цього офіційний Київ досягнув завдяки співпраці з міжнародними партнерами. Проте глава МЗС наголошує, що це не означає, що загрози більше немає.
Джерело:BBC Hard Talk
Про напруження у російсько-українському протистоянні Кулеба розповів в ефірі телеканалу BBC News World. Попри успіхи та підтримку на міжнародній арені, Україні слід бути готовими, адже ворог нікуди не подівся – зауважив урядовець.
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Росія тренувала напад на Україну
Передислокація не означає повної деескалації, тому що, навіть якщо те, що ми бачили в останні тижні, було просто навчаннями, ми бачили, що вони тренували напад на Україну. Це факт,
– підкреслив Кулеба.
Міністр сказав, що варто бути чесними: Україна справді досягла успіху, проте нема жодних гарантій, що війська Росії не повернуться знову.
Коротко про російські війська біля кордону України
- Впродовж останнього місяця Росія масово стягувала війська та техніку до східних кордонів України, а також до окупованого Криму.
- Росіяни начебто мали намір проводити військові навчання.
- Концентрація військ держави-агресора стала більшою, ніж у 2014 році.
- 22 квітня 2021 року міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія починає відводити війська. Мовляв, своєї мети вони досягнули.
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