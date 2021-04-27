Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает безоговорочным успехом то, что Россия отводит свои войска от границы Украины. Этого официальный Киев достиг благодаря сотрудничеству с международными партнерами. Однако глава МИД отмечает, что это не означает, что угрозы больше нет.

О напряженности в российско-украинском противостоянии Кулеба рассказал в эфире телеканала BBC News World. Несмотря на успехи и поддержку на международной арене, Украине следует быть готовой, ведь враг никуда не делся – отметил чиновник.

Актуально Россия давит не первый год, но мы постоянно должны быть готовы, – Зеленский

Россия тренировала нападение на Украину

Передислокация не означает полной деэскалации, потому что, даже если то, что мы видели в последние недели, было просто учениями, мы видели, что они тренировали нападение на Украину. Это факт,

– подчеркнул Кулеба.

Министр сказал, что стоит быть честными: Украина действительно достигла успеха, однако нет никаких гарантий, что войска России не вернутся снова.

"Redeployment does not mean a full de-escalation... it doesn't mean they will not try to do it again"



Ukraine's foreign minister @DmytroKuleba says despite Russia's announcement on troop withdrawal, tension between the countries remains

https://t.co/E3bR13wEYs pic.twitter.com/my3mqrn4Q5 — BBC HARDtalk (@BBCHARDtalk) April 27, 2021

Важно! Схожего мнения придерживаются и в Пентагоне. США продолжают внимательно следить за отводом войск России от украинской границы. Сейчас, говорят американцы, рано утверждать, что передислокация состоялась.

Коротко о российских войсках у границы Украины