Передислокация не означает полной деэскалации, – Кулеба об отводе войск России
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает безоговорочным успехом то, что Россия отводит свои войска от границы Украины. Этого официальный Киев достиг благодаря сотрудничеству с международными партнерами. Однако глава МИД отмечает, что это не означает, что угрозы больше нет.
Источник:BBC Hard Talk
О напряженности в российско-украинском противостоянии Кулеба рассказал в эфире телеканала BBC News World. Несмотря на успехи и поддержку на международной арене, Украине следует быть готовой, ведь враг никуда не делся – отметил чиновник.
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Россия тренировала нападение на Украину
Передислокация не означает полной деэскалации, потому что, даже если то, что мы видели в последние недели, было просто учениями, мы видели, что они тренировали нападение на Украину. Это факт,
– подчеркнул Кулеба.
Министр сказал, что стоит быть честными: Украина действительно достигла успеха, однако нет никаких гарантий, что войска России не вернутся снова.
Коротко о российских войсках у границы Украины
- В течение последнего месяца Россия массово стягивала войска и технику к восточным границам Украины, а также в оккупированный Крым.
- Россияне якобы намеревались проводить военные учения.
- Концентрация войск государства-агрессора стала больше, чем в 2014 году.
- 22 апреля 2021 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия начинает отводить войска. Мол, своей цели они достигли.
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