Таран не исключил вероятность нападения России со стороны Беларуси
Разведчики предупредили, что Россия медленно отводит войска от украинских границ. В Минобороны не исключают вероятности вторжения России со стороны Беларуси.
Источник:Минобороны
Угроза вооруженной агрессии России не прошла. Об этом сказал министр обороны Андрей Таран.
Кстати Политика Кремля может спровоцировать вооруженный конфликт в Европе, – Таран
Российские войска все еще стоят у границы
Таран отметил, что Россия очень медленно отводит свои войска. Например, в целом уже отвели около 4 тысяч военнослужащих.
Министр отметил, что техника России все еще остается вблизи нашей северной границы.
Есть угроза нападения со стороны Беларуси
Таран добавил, что за ситуацией в Беларуси следят. Украина не исключает вероятности вторжения российских войск из белорусского направления или распространение военной агрессии через Беларусь.
По состоянию на сейчас такой непосредственной угрозы не отмечаем,
– успокоил Таран.
Однако министр отметил, что в Минобороны есть разработанные планы для такого случая.
Напряжение у границ: что нужно знать
- В течение апреля Россия стягивала войска к украинской границе. Москва уверяла, якобы это для учений.
- Однако разведчики предупреждали, что агрессор может готовить эскалацию конфликта на Донбассе и более широкое наступление.
- Украина и мир были очень обеспокоены такими действиями. Однако впоследствии в России отметили, что будут отводить войска.
- В Госдепе США уверены, что после таких заявлений Россия провела только передислокацию некоторых сил. Поэтому ситуация остается напряженной.
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