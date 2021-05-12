Разведчики предупредили, что Россия медленно отводит войска от украинских границ. В Минобороны не исключают вероятности вторжения России со стороны Беларуси.

Угроза вооруженной агрессии России не прошла. Об этом сказал министр обороны Андрей Таран.

Кстати Политика Кремля может спровоцировать вооруженный конфликт в Европе, – Таран

Российские войска все еще стоят у границы

Таран отметил, что Россия очень медленно отводит свои войска. Например, в целом уже отвели около 4 тысяч военнослужащих.

Министр отметил, что техника России все еще остается вблизи нашей северной границы.

Есть угроза нападения со стороны Беларуси

Таран добавил, что за ситуацией в Беларуси следят. Украина не исключает вероятности вторжения российских войск из белорусского направления или распространение военной агрессии через Беларусь.

По состоянию на сейчас такой непосредственной угрозы не отмечаем,

– успокоил Таран.

Однако министр отметил, что в Минобороны есть разработанные планы для такого случая.

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