Агрессивная политика России угрожает не только Украине и странам Черноморского и Балтийского регионов, но и всей Европе. Более того, действия Кремля могут спровоцировать международный вооруженный конфликт.

Такое мнение озвучил министр обороны Украины Андрей Таран на Всеукраинском форуме "Украина 30".

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По мнению Тарана, Россия создала в собственных интересах конфликт в Приднестровье и другие замороженные конфликты на постсоветском пространстве.

Кроме того, Москва наращивает наступательные группировки войск, разворачивает новое ракетное оружие и проводит масштабные военные учения на западных границах России и на временно оккупированных территориях Украины.

Такая военная политика Кремля угрожает нацбезопасности Украины и других государств Балтийского и Черноморского региона, и она может привести к дальнейшей эскалации вооруженной агрессии против Украины и спровоцировать международный вооруженный конфликт в Европе,

– сказал Таран.

Политика России: что стоит знать

Глава Кремля Владимир Путин уже давно и с поддержкой своих пропагандистов говорит о том, что Россия якобы является посредником, а не стороной конфликта на Донбассе. Таким образом Путин снимает с себя ответственность за все преступления его наемников.

Кроме того, под видом миротворцев Россия вводила свои войска в другие страны, а затем фактически оккупировала их. Так было с Приднестровьем, Абхазией и Северной Осетией.

Добавим, что в конце марта Россия начала стягивать свои войска к границе Украины. В Кремле оправдывали свои действия тем, что проводят "учения".

Владимир Зеленский накануне заявил, что недавно Украина пережила угрозу полномасштабного вторжения России. Хоть эскалацию удалось решить, гарантировать, что Россия не прибегнет к дальнейшей атаке, не может никто.

Больше о том, сколько войск Россия до сих пор "приберегла" у границ с Украиной – читайте в материале 24 канала.