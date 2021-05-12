Политика Кремля может спровоцировать вооруженный конфликт в Европе, – Таран
Агрессивная политика России угрожает не только Украине и странам Черноморского и Балтийского регионов, но и всей Европе. Более того, действия Кремля могут спровоцировать международный вооруженный конфликт.
Источник:Всеукраинский форум " Украина 30"
Такое мнение озвучил министр обороны Украины Андрей Таран на Всеукраинском форуме "Украина 30".
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По мнению Тарана, Россия создала в собственных интересах конфликт в Приднестровье и другие замороженные конфликты на постсоветском пространстве.
Кроме того, Москва наращивает наступательные группировки войск, разворачивает новое ракетное оружие и проводит масштабные военные учения на западных границах России и на временно оккупированных территориях Украины.
Такая военная политика Кремля угрожает нацбезопасности Украины и других государств Балтийского и Черноморского региона, и она может привести к дальнейшей эскалации вооруженной агрессии против Украины и спровоцировать международный вооруженный конфликт в Европе,
– сказал Таран.
Политика России: что стоит знать
- Глава Кремля Владимир Путин уже давно и с поддержкой своих пропагандистов говорит о том, что Россия якобы является посредником, а не стороной конфликта на Донбассе. Таким образом Путин снимает с себя ответственность за все преступления его наемников.
- Кроме того, под видом миротворцев Россия вводила свои войска в другие страны, а затем фактически оккупировала их. Так было с Приднестровьем, Абхазией и Северной Осетией.
Добавим, что в конце марта Россия начала стягивать свои войска к границе Украины. В Кремле оправдывали свои действия тем, что проводят "учения".
Владимир Зеленский накануне заявил, что недавно Украина пережила угрозу полномасштабного вторжения России. Хоть эскалацию удалось решить, гарантировать, что Россия не прибегнет к дальнейшей атаке, не может никто.
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