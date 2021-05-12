Агресивна політика Росії загрожує не лише Україні та країнам Чорноморського й Балтійського регіонів, але й всій Європі. Ба більше, дії Кремля можуть спровокувати міжнародний збройний конфлікт.

Таку думку озвучив міністр оборони України Андрій Таран на Всеукраїнському форумі "Україна 30".

Важливо У США заявили, що напруженість на кордоні України й Росії залишається високою

На думку Тарана, Росія створила у власних інтересах конфлікт у Придністров'ї та інші заморожені конфлікти на пострадянському просторі.

Крім того, Москва нарощує наступальні угрупування військ, розгортає нову ракетну зброю та проводять масштабні військові навчання на західних кордонах Росії та на тимчасово окупованих територіях України.

Така воєнна політика Кремля загрожує нацбезпеці України та інших держав Балтійського та Чорноморського регіону і вона може призвести до подальшої ескалації збройної агресії проти України та спровокувати міжнародний збройний конфлікт в Європі,

– сказав Таран.

Політика Росії: що варто знати

Очільник Кремля Володимир Путін вже давно та з підтримкою своїх пропагандистів говорить про те, що Росія нібито є посередником, а не стороною конфлікту на Донбасі. У такий спосіб Путін знімає із себе відповідальність за усі злочини його найманців.

говорить про те, що Росія нібито є посередником, а не стороною конфлікту на Донбасі. У такий спосіб Путін знімає із себе відповідальність за усі злочини його найманців. Крім того, під виглядом миротворців Росія вводила свої війська в інші країни, а потім фактично окуповувала їх. Так було з Придністров'ям, Абхазією та Північною Осетією.

Додамо, що наприкінці березня Росія почала стягувати свої війська до кордону України. У Кремлі виправдовували свої дії тим, що проводять "навчання".

Володимир Зеленський напередодні заявив, що нещодавно Україна пережила загрозу повномасштабного вторгнення Росії. Хоч ескалацію вдалося вирішити, гарантувати, що Росія не вдасться до подальшої атаки, не може ніхто.

Більше про те, скільки військ Росія досі "приберегла" біля кордонів з Україною – читайте у матеріалі 24 каналу.