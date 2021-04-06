На Донбасі вже декілька тижнів фіксують загострення бойових дій. Водночас Росія активно стягує свої війська до лінії розмежування, а також в Крим, де начебто проводять військові навчання.

Міністерство оборони Росії опублікувало відео про військові навчання на тимчасово окупованому півострові у понеділок, 5 квітня 2021 року. Країна-агресор активно почала перевіряти бойову готовність своєї армії. Актуально На Донбасі загинули 2 захисників України Що відомо про навчання в Криму Навчання морської піхоти Чорноморського флоту провели на полігоні "Опуск". У тренуваннях взяли участь десантно-штурмові роти. Тренування на полігоні начебто проводили для перевірки сил флоту за зимовий період навчання. За даними російського Міноборони, учасниками навчань були: понад 200 військовослужбовців;

30 одиниць техніки;

8 вертольотів. ​Росія збільшує кількість військових на лінії розмежування: що відомо Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що станом на 30 березня біля кордонів України перебувало 28 батальйонів тактичних груп ворога.

Очевидці публікували відео, де Росія направляє свої війська до тимчасово окупованого Криму.

У південних прикордонних районах України проводять збори, на яких формують та проводять підготовку підрозділів територіальної оборони.