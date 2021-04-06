Россия провела масштабные военные учения в оккупированном Крыму
На Донбассе уже несколько недель фиксируют обострение боевых действий. В то же время Россия активно стягивает свои войска к линии разграничения, а также в Крым, где якобы проводят военные учения.
Источник:24 канал
Министерство обороны России опубликовало видео о военных учениях на временно оккупированном полуострове в понедельник, 5 апреля 2021 года. Страна-агрессор активно начала проверять боевую готовность своей армии.
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Что известно об обучении в Крыму
Учения морской пехоты Черноморского флота провели на полигоне "Опуск". В тренировках приняли участие десантно-штурмовые роты.
Тренировки на полигоне якобы проводили для проверки сил флота за зимний период обучения. По данным российского Минобороны, участниками учений были:
- более 200 военнослужащих;
- 30 единиц техники;
- 8 вертолетов.
Россия увеличивает количество военных на линии разграничения: что известно
- Главнокомандующий ВСУ сообщил, что по состоянию на 30 марта возле границ Украины находилось 28 батальонов тактических групп врага.
- Очевидцы публиковали видео, где Россия направляет свои войска во временно оккупированный Крым.
- В южных приграничных районах Украины проводят собрания, на которых формируют и проводят подготовку подразделений территориальной обороны.
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