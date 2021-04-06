На Донбассе уже несколько недель фиксируют обострение боевых действий. В то же время Россия активно стягивает свои войска к линии разграничения, а также в Крым, где якобы проводят военные учения.

Министерство обороны России опубликовало видео о военных учениях на временно оккупированном полуострове в понедельник, 5 апреля 2021 года. Страна-агрессор активно начала проверять боевую готовность своей армии. Актуально На Донбассе погибли 2 защитников Украины Что известно об обучении в Крыму Учения морской пехоты Черноморского флота провели на полигоне "Опуск". В тренировках приняли участие десантно-штурмовые роты. Тренировки на полигоне якобы проводили для проверки сил флота за зимний период обучения. По данным российского Минобороны, участниками учений были: более 200 военнослужащих;

30 единиц техники;

8 вертолетов. ​Россия увеличивает количество военных на линии разграничения: что известно Главнокомандующий ВСУ сообщил, что по состоянию на 30 марта возле границ Украины находилось 28 батальонов тактических групп врага.

Очевидцы публиковали видео, где Россия направляет свои войска во временно оккупированный Крым.

В южных приграничных районах Украины проводят собрания, на которых формируют и проводят подготовку подразделений территориальной обороны.