Росія розмістила в Арктиці безпрецедентну кількість озброєння, крім того вона випробовує там новітню зброю. За даними ЗМІ, це може загрожувати США.

Російська техніка в Арктиці

Відповідну інформацію підтверджують супутникові знімки компанії космічних технологій Maxar. Нарощування техніки відповідало тому, як переміщались війська НАТО та США.

Читайте також Не навчання: Росія перекидає до кордону України бригаду з Кемерова – відео

Згідно зі знімками з супутника, Москва розмістила на Півночі бомбардувальники та реактивні літаки Міг-31, а також нові радіолокаційні системи біля узбережжя Аляски. Крім того, Росія здійснює обладнання підземних сховищ для високотехнологічної зброї.

Видання пише, що це дає підстави стверджувати про постійне та значне нарощування російських військових баз та техніки на арктичному узбережжі країни.

Російська техніка в Арктиці / Фото з супутника

Також Росія веде робота щодо укріплення аеродромів.



Росія укріплює аеродроми на Алясці / Фото з супутника

Американці стурбовані "Посейдоном 2М39"

Експерти з питань зброї та західні чиновники висловили особливу стурбованість з приводу російської "суперзброї" – торпеди "Посейдон 2М39". За їх словами, розробка цього озброєння рухається дуже швидко, а подальші випробування, як кажуть в Росії, заплановані вже на 2021 рік.

Торпеда може рухатись біля прибережної зони, зокрема і на американському морському дні. Якщо використати її за призначенням, то радіоактивні хвилі, що викликають цунамі, зроблять американське узбережжя непридатними для життя протягом десятиліть.

Росія реконструює аеродроми та радіолокаційні установки радянських часів, будує нові порти та пошуково-рятувальні центри, а також створює свій флот криголамів з ядерними двигунами,

– заявив підполковник Томас Кемпбелл з Пентагону.

Американські чиновники занепокоєнні тим, що Росія може спробувати встановити контроль над районами Арктики. Зокрема мовиться про ті, які невдовзі будуть без льоду через кліматичні зміни.