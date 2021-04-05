Не навчання: Росія перекидає до кордону України бригаду з Кемерова – відео
До кордону з Україною Росія тягне своїх військових аж із Сибіру. На численних відео зафіксували, як техніка мотострілецької бригади із Кемерова прямує на Захід. Розслідувачі кажуть: таку передислокацію неможливо пояснити навчанням.
Джерело:СІТ
Про перекидання російської 74 гвардійської мотострілецької бригади повідомила незалежна група російських розслідувачів Conflict Intelligence Team. Місце базування бригади – місто Юрга Кемеровської області.
Таке не вперше Росія везе до кордону з Україною військову техніку, маскуючи номери, – розслідувачі
Росія знову тягне техніку до кордону з Україною
Відео із технікою почали з'являтися на початку квітня і у твітері, і у тіктоці. Наприклад, користувач GirkinGirkin опублікував відео, де на залізничних платформах стоять танки Т-72Б3.
На відео також видно номер однієї з платформ. Перевіривши його за допомогою сервісу gdevagon, розслідувачі встановили, що платформа рухається з Юрги Кемеровської області на залізничну станцію Маслівка в прикордонній Воронезької області.
Таку передислокацію неможливо пояснити навчаннями (за винятком стратегічних, які повинні відбутися тільки восени). Тому, цілком ймовірно, її мета – саме чинення тиску на Україну або підготовка до можливого наступу,
– пишуть розслідувачі.
У довідці gdevagon також вказані номера відправника та одержувача вантажу. Цьому номеру відповідає військова частина 21005 – 74 гвардійська мотострілецька бригада, яка базується в Юрге.
Техніка з Кемерово їде у Ворнезьку область / Зображення з CIT
Як Росія стягує війська: підбірка відео від 24 каналу
Росія стягує війська: що відомо
- Українська розвідка офіційно заявила, що Росія стягує армію і важке озброєння до кордону з Україною.
- Припускають, що Кремль хоче просунутись вглиб нашої країни.
- Також держава-окупант під виглядом навчань вже підняла військову авіацію в регіонах, що межують з кордоном України.
- Тоді в США заявили, що "не залишать Україну без підтримки".
- ЄС пригрозив Росії "важкими наслідками", якщо напад таки станеться.
- Втім, військові експерти та журналісти заявляють, що у найближчі тижні чи місяці ескалації конфлікту зі сторони Росії не буде.
- Сама ж Росія заявляє, що ніякої ескалації немає, а Київ не дотримується умов перемир'я.
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