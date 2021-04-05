До кордону з Україною Росія тягне своїх військових аж із Сибіру. На численних відео зафіксували, як техніка мотострілецької бригади із Кемерова прямує на Захід. Розслідувачі кажуть: таку передислокацію неможливо пояснити навчанням.

Про перекидання російської 74 гвардійської мотострілецької бригади повідомила незалежна група російських розслідувачів Conflict Intelligence Team. Місце базування бригади – місто Юрга Кемеровської області.

Таке не вперше Росія везе до кордону з Україною військову техніку, маскуючи номери, – розслідувачі

Росія знову тягне техніку до кордону з Україною

Відео із технікою почали з'являтися на початку квітня і у твітері, і у тіктоці. Наприклад, користувач GirkinGirkin опублікував відео, де на залізничних платформах стоять танки Т-72Б3.

На відео також видно номер однієї з платформ. Перевіривши його за допомогою сервісу gdevagon, розслідувачі встановили, що платформа рухається з Юрги Кемеровської області на залізничну станцію Маслівка в прикордонній Воронезької області.

Таку передислокацію неможливо пояснити навчаннями (за винятком стратегічних, які повинні відбутися тільки восени). Тому, цілком ймовірно, її мета – саме чинення тиску на Україну або підготовка до можливого наступу,

– пишуть розслідувачі.

У довідці gdevagon також вказані номера відправника та одержувача вантажу. Цьому номеру відповідає військова частина 21005 – 74 гвардійська мотострілецька бригада, яка базується в Юрге.



Техніка з Кемерово їде у Ворнезьку область / Зображення з CIT

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