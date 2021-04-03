Панікувати не треба, – журналіст сказав, чи варто боятись зброї Росії біля кордонів України
Попри нарощення техніки Росії біля меж з Україною, панікувати не треба. Оскільки держава-окупант не має переваг, то вторгнення не буде.
Джерело:24 канал
Наразі країна-агресор лише "грає мускулами". Таку думку висловив Артем Овдієнко у блозі "Думки мої тихі".
Читайте повний випуск блогу Ймовірне повномасштабне вторгнення росіян в Україну: чи серйозні наміри Кремля
Вторгнення Росії не буде
За його словами, Росія лише лякає Україну можливим вторгненням.
Його не буде, тому що російська армія не має над нами суттєвої переваги,
– зазначив Овдієнко.
Він зауважив, що тих батальйонів, які Росія передислокувала на тимчасово окуповані території, дійсно чимало. Але реально – їх недостатньо для успішного вторгнення в Україну.
Влітку ситуація може змінитись
Утім вже влітку, на думку журналіста, ситуація може кардинально змінитися. Саме в цю пору року Росія влаштовує свої регулярні військові навчання біля українських кордонів.
"Тоді, під виглядом навчань, Росія дійсно може накопичити поряд з нами повноцінну армію вторгнення", – наголосив блогер.
Розташування угрупувань Росії біля кордонів України / Інфографіка 24 каналу
Росія не має підтримки від населення
Водночас як сказав Овдієнко, є важливий нюанс. У 2014 році на Донбас та в Крим Росія вдерлася, бо мала там підтримку від місцевих: "Але зараз російська армія в Україні отримає від місцевих точно не хліб – сіль, а, як мінімум, коктейлі Молотова".
То ж Володимиру Путіну немає жодного сенсу влаштовувати повномасштабне вторгнення в Україну. "Від того йому не буде жодного виграшу, а тільки суцільні проблеми: і від пересічних українців, і від наших американських союзників", – додав журналіст.
Овдієнко розповів про вторгнення Росії: дивіться відео
Що відомо про загострення на Донбасі
- Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія почала стягувати армію до кордону з Україною.
- Під час розмови з Володимиром Зеленським Джо Байден запевнив, що США не залишать Україну без підтримки.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба попросив в Організації з безпеки і співробітництва в Європі посилити патрулювання.
- Глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що конфлікт Росії та України може перерости у Третю світову війну.
Поділитися новиною