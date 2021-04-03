Паниковать не надо, – журналист сказал, стоит ли бояться оружия России у границ Украины
Несмотря на наращивание техники России у границ с Украиной, паниковать не надо. Поскольку государство-оккупант не имеет преимуществ, то вторжения не будет.
Источник:24 канал
Сейчас страна-агрессор лишь "играет мускулами". Такое мнение высказал Артем Овдиенко в блоге "Думки мої тихі".
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Вторжения России не будет
По его словам, Россия лишь пугает Украину возможным вторжением.
Его не будет, потому что российская армия не имеет над нами существенного преимущества,
– отметил Овдиенко.
Он отметил, что тех батальонов, которые Россия передислоцировала на временно оккупированные территории, действительно немало. Но реально – их недостаточно для успешного вторжения в Украину.
Летом ситуация может измениться
Впрочем, уже летом, по мнению журналиста, ситуация может кардинально измениться. Именно в это время года Россия устраивает свои регулярные военные учения у украинских границ.
"Тогда, под видом учений, Россия действительно может накопить рядом с нами полноценную армию вторжения", – подчеркнул блогер.
Расположение группировок России у границ Украины / Инфографика 24 канала
Россия не имеет поддержки от населения
В то же время как сказал Овдиенко, есть важный нюанс. В 2014 году на Донбасс и в Крым Россия вторглась, потому что имела там поддержку от местных: "Но сейчас российская армия в Украине получит от местных точно не хлеб – соль, а, как минимум, коктейли Молотова".
Так что Владимиру Путину нет никакого смысла устраивать полномасштабное вторжение в Украину. "От этого ему не будет ни одного выигрыша, а только сплошные проблемы: и от рядовых украинцев, и от наших американских союзников", – добавил журналист.
Овдиенко рассказал о вторжении России: смотрите видео
Что известно об обострении на Донбассе
- Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия начала стягивать армию к границе с Украиной.
- Во время разговора с Владимиром Зеленским Джо Байден заверил, что США не оставят Украину без поддержки.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба попросил в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе усилить патрулирование.
- Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что конфликт России и Украины может перерасти в Третью мировую войну.
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