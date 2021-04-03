Несмотря на наращивание техники России у границ с Украиной, паниковать не надо. Поскольку государство-оккупант не имеет преимуществ, то вторжения не будет.

Сейчас страна-агрессор лишь "играет мускулами". Такое мнение высказал Артем Овдиенко в блоге "Думки мої тихі".

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Вторжения России не будет

По его словам, Россия лишь пугает Украину возможным вторжением.

Его не будет, потому что российская армия не имеет над нами существенного преимущества,

– отметил Овдиенко.

Он отметил, что тех батальонов, которые Россия передислоцировала на временно оккупированные территории, действительно немало. Но реально – их недостаточно для успешного вторжения в Украину.

Летом ситуация может измениться

Впрочем, уже летом, по мнению журналиста, ситуация может кардинально измениться. Именно в это время года Россия устраивает свои регулярные военные учения у украинских границ.

"Тогда, под видом учений, Россия действительно может накопить рядом с нами полноценную армию вторжения", – подчеркнул блогер.



Расположение группировок России у границ Украины / Инфографика 24 канала

Россия не имеет поддержки от населения

В то же время как сказал Овдиенко, есть важный нюанс. В 2014 году на Донбасс и в Крым Россия вторглась, потому что имела там поддержку от местных: "Но сейчас российская армия в Украине получит от местных точно не хлеб – соль, а, как минимум, коктейли Молотова".

Так что Владимиру Путину нет никакого смысла устраивать полномасштабное вторжение в Украину. "От этого ему не будет ни одного выигрыша, а только сплошные проблемы: и от рядовых украинцев, и от наших американских союзников", – добавил журналист.

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