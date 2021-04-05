Не учения: Россия перебрасывает к границе Украины бригаду из Кемерово – видео
До границы с Украиной Россия тянет своих военных аж из Сибири. На многочисленных видео зафиксировали, как техника мотострелковой бригады с Кемерово направляется на Запад. Расследователи говорят: такую передислокацию невозможно объяснить обучением.
Источник:СІТ
О переброске российской 74 гвардейской мотострелковой бригады сообщила независимая группа российских расследователей Conflict Intelligence Team. Место базирования бригады – город Юрга Кемеровской области.
Такое не впервые Россия везет к границе с Украиной военную технику, маскируя номера – расследователи
Россия опять тянет технику к границе с Украиной
Видео с техникой начали появляться в начале апреля и в твиттере, и в тиктоке. Например, пользователь GirkinGirkin опубликовал видео, где на железнодорожных платформах стоят танки Т-72Б3.
На видео также видно номер одной из платформ. Проверив его с помощью сервиса gdevagon, расследователи установили, что платформа движется с Юрги Кемеровской области на железнодорожную станцию Масловка в пограничной Воронежской области.
Такую передислокацию невозможно объяснить учениями (за исключением стратегических, которые должны состояться только осенью). Поэтому, вполне вероятно, ее цель – именно оказание давления на Украину или подготовка к возможному наступлению,
– пишут расследователи.
В справке gdevagon также указаны номера отправителя и получателя груза. Этому номеру соответствует военная часть 21005 – 74 гвардейская мотострелковая бригада, базирующаяся в Юрге.
Техника из Кемерово едет в Воронежскую область / Картинки с CIT
Как Россия стягивает войска: подборка видео от 24 канала
Россия стягивает войска: что известно
- Украинская разведка официально заявила, что Россия стягивает армию и тяжелое вооружение к границе с Украиной.
- Предполагают, что Кремль хочет продвинуться вглубь нашей страны.
- Также государство-оккупант под видом учений уже подняло военную авиацию в регионах, граничащих с границей Украины.
- Тогда в США заявили, что "не оставят Украину без поддержки".
- ЕС пригрозил России "тяжелыми последствиями", если нападение все-таки произойдет.
- Впрочем, военные эксперты и журналисты заявляют, что в ближайшие недели или месяцы эскалации конфликта со стороны России не будет.
- Сама же Россия заявляет, что никакой эскалации нет, а Киев не соблюдает условия перемирия.
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