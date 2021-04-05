До границы с Украиной Россия тянет своих военных аж из Сибири. На многочисленных видео зафиксировали, как техника мотострелковой бригады с Кемерово направляется на Запад. Расследователи говорят: такую передислокацию невозможно объяснить обучением.

О переброске российской 74 гвардейской мотострелковой бригады сообщила независимая группа российских расследователей Conflict Intelligence Team. Место базирования бригады – город Юрга Кемеровской области.

Такое не впервые Россия везет к границе с Украиной военную технику, маскируя номера – расследователи

Россия опять тянет технику к границе с Украиной

Видео с техникой начали появляться в начале апреля и в твиттере, и в тиктоке. Например, пользователь GirkinGirkin опубликовал видео, где на железнодорожных платформах стоят танки Т-72Б3.

На видео также видно номер одной из платформ. Проверив его с помощью сервиса gdevagon, расследователи установили, что платформа движется с Юрги Кемеровской области на железнодорожную станцию ​​Масловка в пограничной Воронежской области.

Такую передислокацию невозможно объяснить учениями (за исключением стратегических, которые должны состояться только осенью). Поэтому, вполне вероятно, ее цель – именно оказание давления на Украину или подготовка к возможному наступлению,

– пишут расследователи.

В справке gdevagon также указаны номера отправителя и получателя груза. Этому номеру соответствует военная часть 21005 – 74 гвардейская мотострелковая бригада, базирующаяся в Юрге.



Техника из Кемерово едет в Воронежскую область / Картинки с CIT

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