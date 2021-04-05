Россия разместила в Арктике беспрецедентное количество вооружения, кроме того она испытывает там новейшее оружие. По данным СМИ, это может угрожать США.

Российская техника в Арктике

Соответствующую информацию подтверждают спутниковые снимки компании космических технологий Maxar. Наращивание техники соответствовало тому, как перемещались войска НАТО и США.

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Согласно снимкам со спутника, Москва разместила на Севере бомбардировщики и реактивные самолеты МиГ-31, а также новые радиолокационные системы у побережья Аляски. Кроме того, Россия осуществляет оборудование подземных хранилищ для высокотехнологичного оружия.

Издание пишет, что это дает основания утверждать о постоянном и значительном наращивании российских военных баз и техники на арктическом побережье страны.



Российская техника в Арктике / Фото со спутника

Также Россия ведет работу по укреплению аэродромов.



Россия укрепляет аэродромы на Аляске / Фото со спутника

Американцы обеспокоены "Посейдоном 2М39"

Эксперты по оружию и западные чиновники выразили особую обеспокоенность по поводу российского "супероружия" – торпеды "Посейдон 2М39". По их словам, разработка этого вооружения движется очень быстро, а дальнейшие испытания, как говорят в России, запланированы уже на 2021 год.

Торпеда может двигаться возле прибрежной зоны, в том числе и на американском морском дне. Если использовать ее по назначению, то радиоактивные волны, вызывающие цунами, сделают американское побережье непригодными для жизни в течение десятилетий.

Россия восстанавливает аэродромы и радиолокационные установки советских времен, строит новые порты и поисково-спасательные центры, а также создает свой флот ледоколов с ядерными двигателями,

– заявил подполковник Томас Кэмпбелл из Пентагона.

Американские чиновники обеспокоены тем, что Россия может попытаться установить контроль над районами Арктики. В частности речь идет о тех, которые вскоре будут без льда из-за климатических изменений.