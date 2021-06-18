Таку заяву зробив лідер Християнсько-демократичного союзу Німеччини Армін Лашет в інтерв'ю Німецькому фонду Маршалла США.

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Мінський процес принаймні дав можливість зупинити активну фазу конфлікту, який міг перерости у велику війну. Але він поки не вирішений. Росія повинна покинути окуповану частину Сходу України,

– наголосив Лашет.

Він переконаний, що мінський процес трансформував конфлікт в політичний процес. Однак поки що немає результатів, на які розраховували. "Частково тому, що раніше ніколи не було схожого конфлікту. Однак переговори повинні тривати, зокрема в нормандському форматі", – додав лідер партії.

Нагадаємо, раніше Лашет заявив, що підтримує добудову "Північного потоку-2", але уточнив, що газопровід не має бути використаний для шантажу України.

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