Таку заяву зробив лідер Християнсько-демократичного союзу Німеччини Армін Лашет в інтерв'ю Німецькому фонду Маршалла США.
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Наступник Меркель про деокупацію Донбасу
Мінський процес принаймні дав можливість зупинити активну фазу конфлікту, який міг перерости у велику війну. Але він поки не вирішений. Росія повинна покинути окуповану частину Сходу України,
– наголосив Лашет.
Він переконаний, що мінський процес трансформував конфлікт в політичний процес. Однак поки що немає результатів, на які розраховували. "Частково тому, що раніше ніколи не було схожого конфлікту. Однак переговори повинні тривати, зокрема в нормандському форматі", – додав лідер партії.
Нагадаємо, раніше Лашет заявив, що підтримує добудову "Північного потоку-2", але уточнив, що газопровід не має бути використаний для шантажу України.
Німеччина відмовила Україні у постачанні зброї
- Німеччина від 2014 року відмовляє Україні у постачанні зброї. На початку червня 2021 року очільник німецького МЗС Хайко Маас заявив, що його країна не дасть Україні зброю, попри заклики українського лідера. Там нібито роблять ставку на політичний процес врегулювання конфлікту, зокрема у нормандському форматі.
- Однак співголова німецької партії "Зелених" Роберт Хабек переконаний, що Україні важко відмовити в праві на отримання зброї, враховуючи ситуацію на Донбасі.