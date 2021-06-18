Уповноважена парламенту з прав людини повідомила, що 2 українських політв'язнів Джеміля Гафарова та Сервета Газієва доправили у "Міжобласну туберкульозну лікарню №19" Ростова-на-Дону. Це сталось після судового засідання у справі групи "Хізб ут-Тахрір" 10 червня.

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У обох політв'язнів – важкий стан здоров'я

Гафаров – досі у медзакладі через хворі нирки та подагру, проте жодних обстежень йому не проводять. У такому стані він змушений брати участь у судових засіданнях – через відеозв'язок.

У Газієва, тим часом, діагностувала хронічний холецистит. Проте після цього його не відправили на лікування, а повернули в СІЗО. Про те, що їхні підзахисні потрапили до лікарні, адвокатів не повідомили.

Звернення до Москалькової нічого не дають

Денісова неодноразово зверталась до уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової.

Однак, і цього разу отримала відписку, в якій російський омбудсмен запевняє, що умови утримання, зокрема, Джеміля Гафарова і його медичне забезпечення відповідають російським та міжнародним стандартам,

– написала Денісова.

Омбудсменка наголошує, що і Гафаров, і Газієв мають бути негайно звільнені з-під варти. На такі злочинні дії Росії Денісова просить відреагувати міжнародну спільноту.

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Зверніть увагу! Раніше голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук висунув вимогу звільнити 4 важкохворих українців. Вони перебувають в ув'язненні на окупованій території Донбасу. Проте такі пропозиції не знайшли відгуку у російської сторони.