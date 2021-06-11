Про це розповів речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович. За його словами, Росія відмовилася звільнити навіть важкохворих полонених.

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Росія звикла "торгувати головами"

Як розповів Арестович, українська сторона у ТКГ подала список з приблизно 90 людей, яких хотіла б звільнити з полону у під час найближчого обміну.

Це військовослужбовці та співробітники спецслужб України, які потрапили в полон під час виконання бойових завдань. Такий список українці подають щомісяця 19 числа (починаючи з липня 2020).

Російська ж сторона у ТКГ теж подала список з 90 осіб. Але більшість із них – просто не існують.

Росія в списку на обмін подає фейкових людей. СБУ перевірила, там тільки 16 осіб з 90 підтверджені. Наші підтверджені всі,

– сказав речник української делегації.

У такий спосіб Росія затягує досягнення домовленості про обмін, і намагається підштовхнути Україну до прямих переговорів із бойовиками: "Росіяни крутять цю волинку, бо звикли торгувати головами. Чечня навчила, потім Сирія".

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Також Олексій Арестович нагадав, що глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук просив окупантів повернути Україні полонених, "які зараз на порозі реанімації". Але Росія відмовилася зробити навіть це.

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