Об этом рассказал представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович. По его словам, Россия отказалась освободить даже тяжелобольных пленных.

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Россия привыкла "торговать головами"

Как рассказал Арестович, украинская сторона в ТКГ подала список из примерно 90 человек, которых хотела бы освободить из плена в ходе ближайшего обмена.

Это военнослужащие и сотрудники спецслужб Украины, попавшие в плен во время выполнения боевых задач. Такой список украинцы подают ежемесячно 19 числа (начиная с июля 2020).

Российская же сторона в ТКГ тоже подала список из 90 человек. Но большинство из них – просто не существуют.

Россия в списке на обмен подает фейковых людей. СБУ проверила, там только 16 человек из 90 подтверждены. Наши подтверждены все,

– сказал спикер украинской делегации.

Таким образом Россия затягивает достижение договоренности об обмене, и пытается подтолкнуть Украину к прямым переговорам с боевиками: "Россияне крутят эту волынку, потому что привыкли торговать головами. Чечня научила, затем Сирия".

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Также Алексей Арестович напомнил, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук просил оккупантов вернуть Украине пленных, "которые сейчас на пороге реанимации". Но Россия отказалась сделать даже это.