Также украинцы призвали наконец обеспечить открытие контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда на Донбассе между оккупированной и контролируемой правительством территориями . Об этом сообщили в пресс-службе нашей делегации в ТКГ.

Немного ранее Надежды нет, но надо терпеть, – Кравчук о минском формате

Заседание ТКГ 9 июня: о чем говорили

Как говорится в сообщении украинской делегации в ТКГ, во время разговора 9 июня, который состоялся в формате видеоконференции, речь шла о следующем:

Украинская сторона предоставила ряд инициатив в сфере безопасности. В частности, для полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

Кроме того, украинцы предлагали согласовать план разминирования с графиком ремонтных работ на ключевых объектах критичной инфраструктуры у линии разграничения.

Российскую сторону призвали как можно быстрее разблокировать работу КПВВ со своей стороны. Ведь уже началась пора отпусков и школьных каникул.

Отдельно глава украинской делегации Леонид Кравчук призвал освободить из плена 4 граждан Украины, которых удерживают оккупанты на Донбассе, и состояние здоровья которых – тяжелое. Ведь они нуждаются в надлежащем лечении.

"К сожалению, наши пропозиции и инициативы пока не встречают надлежащей реакции российской стороны", – при этом констатировала украинская делегация.