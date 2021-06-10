Також українці закликали нарешті забезпечити відкриття контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду на Донбасі між окупованою та контрольованою урядом територією. Про це повідомили у пресслужбі нашої делегації у ТКГ.

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Засідання ТКГ 9 червня: про що говорили

Як мовиться у повідомленні української делегації у ТКГ, під час розмови 9 червня, яка відбулася у форматі відеоконференції, мовилося про таке:

Українська сторона надала низку ініціатив у безпековій сфері. Зокрема, щодо повного та всеосяжного режиму припинення вогню.

Окрім того, українці пропонували узгодити план розмінування з графіком ремонтних робіт на ключових об’єктах критичної інфраструктури біля лінії розмежування.

з графіком ремонтних робіт на ключових об’єктах критичної інфраструктури біля лінії розмежування. Російську сторону закликали якнайшвидше розблокувати роботу КПВВ зі свого боку. Адже вже почалася пора відпусток та шкільних канікул.

Окремо очільник української делегації Леонід Кравчук закликав звільнити з полону 4 громадян України, яких утримують окупанти на Донбасі, і стан здоров'я яких – важкий. Адже вони потребують належного лікування.

"На жаль, наші пропозиції та ініціативи поки не зустрічають належної реакції російської сторони", – при цьому констатувала українська делегація.

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