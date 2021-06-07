Меджита окупанти безпідставно обвинувачують в участі у організації "Хізб ут-Тахрір". Він перебуває у СІЗО №1 у Ростовській області.

Тим часом Шарій опублікував інтерв'ю з представницею МЗС Росії Захаровою

У СІЗО політв'язня не лікують

Як повідомила омбудсмен Людмила Денісова, Меджит Абдурахманов скаржиться на постійні болі в спині, через що не може самостійно пересуватися.

Зокрема, для присутності Меджита на черговому судовому засіданні, йому була проведена місцева анестезія. Лише після цього, за допомогою спеціального медичного засобу для пересування, він був доставлений до суду,

– пише Денісова.

Адміністрація СІЗО не надає українському громадянину належного обстеження та лікування, а звернення до медичної частини слідчого ізолятора – ігнорує.

Денісова підкреслює: це є порушенням пункту 22 мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими, схвалених Економічною і соціальною радами ООН. Це розцінюється як тортури або ставлення, що принижує гідність.

Меджит Абдурахманов і "справа Хізб ут-Тахрір"