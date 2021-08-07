По данным крымских правоохранителей, тело обнаружили на территории Акмесджитского района. . В то же время коллаборанты утверждают, что никаких признаков насильственной смерти нет.

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Айдера уже похоронили

Похороны 23-летнего парня состоялся 6 июля в поселке Базарчик (Почтовое). Это Бахчисарайский район.

По словам пользователей соцсетей, знакомых с семьей погибшего, молодого человека нашли повешенным.

Кроме этого, пользователи выражают соболезнования матери Айдер, которая недавно еще и потеряла мужа.



Айдер Джемаладинов / Фото Avdet

Выехал на авто и не вернулся

Айдер Джемалядинов покинул дом 26 июля. Он поехал на автомобиле Nissan Almera красного цвета.

С тех пор о нем ничего не было известно.