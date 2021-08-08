Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич рассказал, что россияне не дают проводить богослужения и составляют "протоколы".

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Что произошло

Представитель Краевого совета украинцев Крыма Андрей Щекун рассказал, что в селе Балки Белогорского района силовики из так называемого Центра по противодействию экстремизму сорвали богослужение.

Силовики свои действия объяснили тем, что настоятель храма якобы организовывал богослужения, нарушая российское законодательство, информирует "Голос Крыма".

Нарушения прав верующих в оккупированном полуострове являются системными

Кориневич подчеркнул, что нарушение прав верующих, свободы совести и вероисповедания в оккупированном Крыму является системной проблемой. В конце июня Организация Объединенных Наций обнародовала очередной промежуточный доклад по ситуации с правами человека на полуострове.

В ООН тоже подтвердили, что оккупанты постоянно нарушают права граждан на свободу слова и вероисповедания. В частности, упомянула и о случаях преследования Православной церкви Украины.

Обратите внимание! Оккупанты в декабре 2020 года требовали снести храм ПЦУ в Крыму. Против епархии возбуждали уголовные дела.