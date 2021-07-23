РНБО ухвалила рішення про застосування обмежувальних заходів ще 16 липня. У списку також перебувають засновники і працівники цих "організацій".

Зверніть увагу Зеленський ввів санкції проти ритейлера Wildberries і найбагатшої жінки Росії

У перелік юридичних осіб, проти яких Україна вводить персональні спеціальні економічні санкції, потрапили:

неприбуткова організація "Офіційний репрезентаційний центр Донецької народної республіки у Франції",

неприбуткова організація "Асоціація представництво Донецької народної республіки у Франції";

неприбуткова організація "Асоціація Франція – Крим".

Обмеження передбачають блокування активів цих компаній на території України. До того ж керівники "представництв" не зможуть виводити капітали за межі нашої країни.

Українські санкції торкнулися й представників "організацій", які підпорядковані окупаційній владі Донецької області. Зокрема в списку:

Фаяра Жераль-Юбера – засновника неприбуткової організації "Офіційний репрезентаційний центр Донецької народної республіки у Франції";

Неан Крістель – співробітниці так званого "Міжнародного пресцентру Doni"

В указі вказано, що санкції проти цих юридичних та фізичних осіб запроваджуються на 3 роки.

Зеленський також ввів у дію санкції проти найбагатшої жінки Росії

Указ президента також вводить у дію обмежувальні заходи проти російського ритейлера Wildberries та його засновників – Владислава Бакальчука й Тетяни Бакальчук. Остання, за даними Bloomberg, є найбагатшою жінкою Росії.

Санкції поширюються на філіали компанії в Польщі, Вірменії, Білорусі, Киргизстані, Казахстані. Онлайн-ритейлер Wildberries у вересні 2020 року відкрив в Україні інтернет-магазин.