СНБО принял решение о применении ограничительных мер еще 16 июля. В списке также находятся учредители и работники этих "организаций".

Обратите внимание Зеленский ввел санкции против ритейлера Wildberries и самой богатой женщины России

В перечень юридических лиц, против которых Украина вводит персональные специальные экономические санкции, попали:

неприбыльная организация "Официальный репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции",

неприбыльная организация "Ассоциация Представительство Донецкой народной республики во Франции";

неприбыльная организация "Ассоциация Франция – Крым".

Ограничения предусматривают блокировку активов этих компаний на территории Украины. К тому же руководители "представительств" не смогут выводить капиталы за пределы нашей страны.

Украинские санкции коснулись и представителей "организаций", которые подчинены оккупационной власти Донецкой области. В частности в списке:

Фаяра Жераль-Юбера – основателя неприбыльной организации "Официальный репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции";

Неан Кристель – сотрудницы так называемого "Международного пресс-центра Doni"

В указе сказано, что санкции против этих юридических и физических лиц вводятся на 3 года.

Зеленский также ввел в действие санкции против самой богатой женщины России

Указ президента также вводит в действие ограничительные меры против российского ритейлера Wildberries и его основателей – Владислава Бакальчука и Татьяны Бакальчук. Последняя, по данным Bloomberg, является самой богатой женщиной России.

Санкции распространяются на филиалы компании в Польше, Армении, Беларуси, Кыргызстане, Казахстане. Онлайн-ритейлер Wildberries в сентябре 2020 года открыл в Украине интернет-магазин.