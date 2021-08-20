Секретар РНБО запевнив, що перелік великий. Про це він розповів на брифінгу за результатами засідання Ради нацбезпеки 20 серпня.
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Данілов розповів про санкції проти осіб, які причетні до переслідування українців в Криму
Олексій Данілов розповів, що щодо цього питання доповідав голова СБУ Іван Баканов. Мовиться про питання щодо застосування персональних спеціальних економічних санкцій. Всього в питанні було 7 пунктів.
У рішення є представники, які перебувають на окупованій території Криму. Це ті "судді", які незаконно судять громадян України,
– розповів Данілов.
Він додав, що це також:
- генералітет та служби розвідки Росії;
- ЗМІ, які зареєстровані в Криму та на території Донецької та Луганської областей.
Секретар РНБО повідомив, що "перелік доволі великий" й запевнив, що після виходу указу з ними можна буде ознайомитись.
Що відомо про санкції проти осіб, які причетні до переслідувань у Криму
- 20 серпня Кабмін ухвалив 2 пакети санкцій проти 70 російських суддів та представників окупаційної влади.
- Кабмін запропонував РНБО ввести обмеження щонайменше на 5 років.
- У першому пакеті мовилось про санкції проти 18 російських суддів та представників окупаційної влади. Таке рішення ухвалили через переслідування громади ПЦУ на території тимчасово окупованого Криму.
- Також уряд пропонував ввести санкції проти 52 осіб, причетних до переслідування населення на території Криму. Зокрема, обмеження пропонують ввести проти керівників структурних підрозділів окупаційних адміністрацій, суддів, силовиків.