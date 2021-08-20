Секретар РНБО запевнив, що перелік великий. Про це він розповів на брифінгу за результатами засідання Ради нацбезпеки 20 серпня.

До теми РНБО провела чергове засідання: що вирішили

Данілов розповів про санкції проти осіб, які причетні до переслідування українців в Криму

Олексій Данілов розповів, що щодо цього питання доповідав голова СБУ Іван Баканов. Мовиться про питання щодо застосування персональних спеціальних економічних санкцій. Всього в питанні було 7 пунктів.

У рішення є представники, які перебувають на окупованій території Криму. Це ті "судді", які незаконно судять громадян України,

– розповів Данілов.

Він додав, що це також:

генералітет та служби розвідки Росії;

ЗМІ, які зареєстровані в Криму та на території Донецької та Луганської областей.

Секретар РНБО повідомив, що "перелік доволі великий" й запевнив, що після виходу указу з ними можна буде ознайомитись.

Зверніть увагу! Санкції заборонять окупантам користуватися своїм майном, яке розташоване в Україні, виводити капітали за межі держави та брати участь у приватизації чи оренді державного майна.

Що відомо про санкції проти осіб, які причетні до переслідувань у Криму