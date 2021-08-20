Про це секретар РНБО повідомив під час брифінгу за підсумками зібрання 20 серпня.
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Олексій Данілов заявив, що Рада нацбезпеки й оборони запровадила санкції проти нардепа Андрія Деркача. За його словами, у списку також перебувають особи, які раніше потрапили під обмеження США.
Джерело:24 канал
Про це секретар РНБО повідомив під час брифінгу за підсумками зібрання 20 серпня.
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Новина доповнюється...