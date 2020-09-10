Андрій Деркач потрапив 10 вересня під санкції Сполучених Штатів. Народний депутат назвав це помстою та анонсував пресконференцію про начебто нові розслідування корупції у США.

Деркач думає, що йому мстяться

Депутат Верховної Ради Андрій Деркач прокоментував санкції, які на нього наклало Міністерство фінансів США на сторінці у фейсбуці.

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Помста представників "Демокорапшн" в особі Байдена, Кента і Квін,

– написав Деркач.

За його словами, помста є частиною їхньої регулярної діяльності проти українських розслідувачів, журналістів, експертів, які розкривають все нові і нові схеми міжнародної корупції. "Це помста і щодо мене, як представника команди розслідувачів", – уточнив нардеп.

Нардеп обіцяє "шокуючі факти викриття корупції"

Він пообіцяв, що на початку наступного тижня вийде на пресконференцію з новими, "шокуючими фактами викриття "демокорупції".

Витік інформації про майбутню пресконференцію Деркач вважає причиною того, що "інформація про санкції вийшла саме 10 вересня".

"Демокорупціонери" дуже бояться. Тому що кожне слово, яке буде мною озвучене, підкріплене цифрами, документами і цікавими записами", – зазначив депутат. Відмовлятися від пресконференції він не планує, адже на кону – "державна незалежність і суверенітет України".

Можливий і суд з США

Також Деркач натякнув, що, можливо, буде судитися з Мінфіном США: "Подібна інформація від Мінфіну США відкриває мені можливість захищати свої інтереси в юридичному полі – у суді", – пояснив він.

Та додав: перемога в цій історії стане для нього "логічною відповіддю представникам "Демокорапшн" у його боротьбі за відстоювання національних інтересів України".

Також він опублікував інфографіку. Ймовірно, вона стосується майбутньої пресконференції.

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У чому США звинувачують Деркача

У Мінфіні США його відверто називають активним російським агентом, який упродовж 10 років підтримував тісні зв’язки з російськими спецслужбами.

Там зауважують, що принаймні наприкінці 2019-го та до середини 2020 року Деркач проводив приховану кампанію впливу на вибори у США.

Вона була зосереджена на культивуванні неправдивих та необґрунтованих повідомлень щодо американських чиновників перед виборами.

Непідтверджені розповіді Деркача "проштовхувались" у західних ЗМІ через висвітлення пресконференцій та інших новин, включно з інтерв’ю та заявами.

Що відомо про Деркача? Нардеп 6 скликань. Двічі він проходив у Раду як член "Партії регіонів". У 2019 році був обраний до парламенту за мажоритарною системою в окрузі № 159 у Сумській області.



Був одним з нардепів, які голосували за диктаторські закони 16 січня 2014 року. У 2016 році Деркач і позафракційний Володимир Мисик були авторами скандальної поправки до бюджету про відстрочку впровадження електронного декларування чиновниками. Ця поправка поставила під загрозу скасування візового режиму з ЄС.

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