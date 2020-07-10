Позафракційний нардеп Андрій Деркач 9 липня оприлюднив черговий скандальний аудіозапис із розмовою, яку нібито вели п’ятий український президент Петро Порошенко і глава Кремля Володимир Путін у 2015 році. Деркач не називає осіб, що зливають йому цю інформацію. А що відомо про самого Андрія Деркача. Біографію парламентаря читайте на сайті 24 каналу.

Біографія Андрія Деркача

Важливо "Плівки Порошенка і Путіна": що відомо про скандал

Андрій Деркач народився у Дніпрі 19 серпня 1967 року.

Він є сином генерала КДБ і СБУ Леоніда Деркача. Цікаво, що його батько також був народним депутатом у 2002 – 2006 роках від блоку "За єдину Україну!" До нього також входили Дмитро Табачник, Сергій Бубка, Георгій Кірпа тощо.

Леоніда Деркача. Цікаво, що його батько також був народним депутатом у 2002 – 2006 роках від блоку "За єдину Україну!" До нього також входили Дмитро Табачник, Сергій Бубка, Георгій Кірпа тощо. Андрій Деркач здобував вищу освіту у Харкові та у Москві .

. Так, з 1984 по 1989 він навчався у Харківському вищому військовому командно-інженерному училищі ракетних військ імені маршала Крилова. Отримав спеціальність інженера-механіка.

З 1990 по 1993 навчався в Академії Федеральної служби безпеки РФ , отримав спеціальність юриста. Тема його дипломної роботи "Організація і проведення зустрічей із негласною агентурою" .

, отримав спеціальність юриста. . На початку 90-х Деркач проходив службу в Ракетних військах стратегічного призначення на технічній ракетній базі Первомайської дивізії РВСП , ніс бойове чергування.

, ніс бойове чергування. А вже з 1993 по 1994 працював оперуповноваженим в управлінні СБУ у Дніпропетровській області.

у Дніпропетровській області. З 1996 по 1997 рік Деркач обіймав посаду консультанта президента України із зовнішньоекономічних питань.

А з 1997 по 1998 рік був першим помічником тодішнього прем’єра Валерія Пустовойтенка.

Деркач – почесний президент медіахолдингу "Ера-медіа". З 2006 року – президент Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", генеральний директор державного концерну "Укратомпром".

Рада, "Партія регіонів" та РПЦ

Андрій Деркач вперше потрапив до парламенту третього скликання у 1998 році. Він був обраний по мажоритарному округу на Сумщині. Далі він проходив у Ради всіх наступних скликань, включно із останньою.

Цікаво, що у 2010 році Священний Синод Російської Православної Церкви ввів Деркача до складу Міжсоборної присутності РПЦ. Зауважимо, що отримання усіляких релігійних привілеїв від російської церкви в Україні є популярною фішкою серед "регіоналів".



До того, як стати "регіоналом" Деркач вітав перемогу Ющенка під час Помаранчевої революції / Фото Fakty.org

З 2011 року Андрій Деркач очолював на громадських засадах групу радників прем'єра Азарова.

У 2012 – 2014 роках був нардепом від "Партії регіонів". 16 січня 2014 року, у розпал Революції Гідності, він голосував за "Закони про диктатуру".

2014 – 2019 – став заступником голови депутатської групи "Воля народу" і членом бюджетного комітету Верховної Ради. Згодом став виконувачем обов'язків голови "Волі народу".

Цікаво, що у вересні 2018 року Деркач був одним із підписантів листа до патріарха Варфоломія, в якому закликав відкласти надання ПЦУ Томосу.

У 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання по 159 округу (Сумська область) як безпартійний самовисуванець. Позафракційний. Не входить до складу жодного комітету.



А ось вже більш звична компанія Деркача / Фото Fakty.org

Зауважимо, що за своєї попередньої каденції у Раді Деркач був неабияким прогульником. За даними "Чесно", його не було на 47% засідань парламенту.

Статки Деркача

У сфері інтересів Андрія Деркача - енергетика і медіабізнес. Серед його медіаактивів ТРК "Ера", яка ділить телевізійний ефір з Першим національним каналом, радіо "Ера", газета "Киевский Телеграф". Також політик займає пост почесного президента інформаційно-видавничої групи "Телеграф".

У лютому 2008-го політик зі статком у 162 мільйони доларів посів 119-е місце в рейтингу найбагатших українців, який щорічно складається журналом "Фокус".



Андрій Деркач і його георгіївська стрічка / Фото Fakty.org

У своїй декларації за 2019 рік Деркач згадує про наявність у своєї дружини заощаджень у готівці, позичених третім особам коштів, активів у дорогоцінних металах, а також позначених словом "інше" грошових активів – проте, не вказує жодної суми.

Замість цього в кожній графі, яка стосується його дружини, депутат зазначає: "У дачі інформації про себе дружиною відмовлено з мотивів порушення конституційних принців верховенства права, заборони втручання в особисте життя і нерозповсюдження конфіденційної інформації".

Також Деркач впевнений, що декларування суперечить Європейській конвенції з прав людини та судовій практиці Європейського суду з прав людини.



Деркач і Дубінський / Фото з відкритих джерел

Сім’я Андрія Деркача

Андрій Деркач одружений, має у шлюбі 5 дітей. Дружина Оксана Терехова – доцент кафедри прикладної культурології Київського національного університету культури і мистецтв. У сім'ї три дочки – Тетяна, Ксенія і Катерина – і два сини Григорій і Михайло.

Цікаво, що донька Деркача Тетяна Терехова є українською радіо- та телеведучою. Її чоловіком є син колишнього спікера Ради Володимира Литвина – Іван.



Донька Деркача – телеведуча Тетяна Терехова і її чоловік – Іван Литвин, син Володимира Литвина / Фото Tabloid

Що відомо про останні "плівки Порошенка", які оприлюднив Деркач:

Запис розмови людей із голосами схожими на голоси п'ятого президента України Петра Порошенка і президента РФ Володимира Путіна Деркач оприлюднив 9 липня. Розмова нібито відбулася 30 квітня 2015 року, у розпал війни на Донбасі. Цікаво, що розмова проходить у невимушеній атмосфері, а люди з голосами схожими на Порошенка і Путіна, часто жартують.

У пресслужбі Петра Порошенка записи назвали фейком та фальсифікацією.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков відмовився коментувати плівки.

Сам Деркач переконує, що ці аудіозаписи потрапили до нього від "журналістів-розслідувачів", імена яких він не назвав. За його словами, "плівки" вже передали правоохоронцям.

Наразі експертиза не підтвердила правдивості записів.

Як повідомили 24 каналу в пресслужбі Державного бюро розслідувань, після оприлюднення попередніх частин "плівок Порошенка" відкрито кримінальне провадження щодо незаконного злиття інформації.

Що кажуть експерти про оприлюднені Деркачем плівки

Політичні експерти Тарас Семенюк та Дмитро Сіманський, а також політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 каналу заявили, що вважають слова Деркача про те, що записи йому надали журналісти сумнівними.

За словами Семенюка, жодний солідний журналіст не віддав би таку інформацію комусь іншому.

Мені дивно, звідки Деркач має ці записи. Він посилається на журналістів-розслідувачів. Якби я був журналістом-розслідувачем – я би сам це опублікував. Який солідний журналіст-розслідувач буде просто так віддавати це пану Деркачу?

– наголосив експерт.

Його слова підтвердив і Фесенко, додавши, що зазвичай все відбувається навпаки.

Така ж думка і у політичного експерта Сіманського.

Водночас, експерт з репутації Борис Тизенгаузен вважає, що навіть без експертизи, плівки вже вдарили і по рейтингу і по репутації Порошенка.