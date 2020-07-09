Нардеп Андрій Деркач, який злив плівки нібито розмови Петра Порошенка з Володимиром Путіним, переконує, що ці аудіозаписи потрапили до нього від "журналістів-розслідувачів", імена яких він не називає. На думку експертів, ця заява є сумнівною, зважаючи на те, що журналісти першими би захотіли опублікувати таку інформацію.

Під сумнів заяву Деркача поставили політичні експерти Тарас Семенюк та Дмитро Сіманський, а також політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 каналу в програмі "Політична анатомія".

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За словами Семенюка, жодний солідний журналіст не віддав би таку інформацію комусь іншому.

"Мені дивно, звідки Деркач має ці записи. Він посилається на журналістів-розслідувачів. Якби я був журналістом-розслідувачем – я би сам це опублікував. Який солідний журналіст-розслідувач буде просто так віддавати це пану Деркачу?", – наголосив експерт.

Його слова підтвердив і Фесенко, додавши, що зазвичай все відбувається навпаки.

"Зазвичай, журналісти-розслідувачі отримують інформацію від політиків або від спецслужб, різних стуктур. А не навпаки", – сказав політолог.

Така ж думка і у політичного експерта Сіманського.

"Ти можеш рити землю пів року, можеш читати папери, досліджувати документи, говорити з інсайдерами. Але "бабах" відбувається тоді, коли конкурент твого об'єкта принесе папку", – сказав експерт.

Що відомо про так звані плівки Порошенка і Путіна

Нардеп Андрій Деркач оприлюднив запис розмови людей із голосами схожими на голоси п'ятого президента України Петра Порошенка і президента РФ Володимира Путіна. Розмова нібито відбулася 30 квітня 2015 року, у розпал війни на Донбасі. Цікаво, що розмова проходить у невимушеній атмосфері, а люди з голосами схожими на Порошенка і Путіна, часто жартують.

а люди з голосами схожими на Порошенка і Путіна, часто жартують. У пресслужбі Петра Порошенка записи назвали фейком та фальсифікацією.

та фальсифікацією. Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков відмовився коментувати плівки.

Сам Деркач переконує, що ці аудіозаписи потрапили до нього від "журналістів-розслідувачів", імена яких він не назвав. За його словами, "плівки" вже передали правоохоронцям.

Як повідомили 24 каналу в пресслужбі Державного бюро розслідувань, після оприлюднення попередніх частин "плівок Порошенка" відкрито кримінальне провадження щодо незаконного злиття інформації.

Наразі експертиза не підтвердила правдивості записів.

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