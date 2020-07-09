"Плівки Порошенка і Путіна": джерело Деркача виглядає сумнівним
Нардеп Андрій Деркач, який злив плівки нібито розмови Петра Порошенка з Володимиром Путіним, переконує, що ці аудіозаписи потрапили до нього від "журналістів-розслідувачів", імена яких він не називає. На думку експертів, ця заява є сумнівною, зважаючи на те, що журналісти першими би захотіли опублікувати таку інформацію.
Під сумнів заяву Деркача поставили політичні експерти Тарас Семенюк та Дмитро Сіманський, а також політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 каналу в програмі "Політична анатомія".
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За словами Семенюка, жодний солідний журналіст не віддав би таку інформацію комусь іншому.
"Мені дивно, звідки Деркач має ці записи. Він посилається на журналістів-розслідувачів. Якби я був журналістом-розслідувачем – я би сам це опублікував. Який солідний журналіст-розслідувач буде просто так віддавати це пану Деркачу?", – наголосив експерт.
Його слова підтвердив і Фесенко, додавши, що зазвичай все відбувається навпаки.
"Зазвичай, журналісти-розслідувачі отримують інформацію від політиків або від спецслужб, різних стуктур. А не навпаки", – сказав політолог.
Така ж думка і у політичного експерта Сіманського.
"Ти можеш рити землю пів року, можеш читати папери, досліджувати документи, говорити з інсайдерами. Але "бабах" відбувається тоді, коли конкурент твого об'єкта принесе папку", – сказав експерт.
Що відомо про так звані плівки Порошенка і Путіна
- Нардеп Андрій Деркач оприлюднив запис розмови людей із голосами схожими на голоси п'ятого президента України Петра Порошенка і президента РФ Володимира Путіна. Розмова нібито відбулася 30 квітня 2015 року, у розпал війни на Донбасі. Цікаво, що розмова проходить у невимушеній атмосфері, а люди з голосами схожими на Порошенка і Путіна, часто жартують.
- У пресслужбі Петра Порошенка записи назвали фейком та фальсифікацією.
- Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков відмовився коментувати плівки.
- Сам Деркач переконує, що ці аудіозаписи потрапили до нього від "журналістів-розслідувачів", імена яких він не назвав. За його словами, "плівки" вже передали правоохоронцям.
- Як повідомили 24 каналу в пресслужбі Державного бюро розслідувань, після оприлюднення попередніх частин "плівок Порошенка" відкрито кримінальне провадження щодо незаконного злиття інформації.
- Наразі експертиза не підтвердила правдивості записів.
Що відомо про Андрія Деркача
- Останнім часом різні плівки публікує саме Андрій Деркач – нардеп усіх скликань, починаючи з 3-го.
- Відомо, що він вчився в Академії ФСБ, а його дипломна робота була про "Організацію проведення зустрічей з негласною агентурою".
- Батько Андрія Деркача – генерала КДБ та СБУ Леонід Деркач.