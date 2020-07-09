Нардеп Андрей Деркач, который слил пленки якобы разговора Порошенко с Путиным, убеждает, что эти аудиозаписи попали к нему от "журналистов-расследователей", имена которых он не называет. По мнению экспертов, это заявление является сомнительным, учитывая то, что журналисты первыми захотели бы опубликовать такую информацию.

Под сомнение заявление Деркача поставили политические эксперты Тарас Семенюк и Дмитрий Симанский, а также политолог Владимир Фесенко в эфире 24 канала в программе "Политическая анатомия".

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По словам Семенюка, ни один солидный журналист не отдал бы такую информацию кому-то другому.

"Мне странно, откуда у Деркача есть эти записи. Он ссылается на журналистов-расследователей. Если бы я был журналистом-расследователем – я бы сам это опубликовал. Солидный журналист-расследователь будет просто так отдавать это господину Деркачу?" – подчеркнул эксперт.

Его слова подтвердил и Фесенко, добавив, что обычно все происходит наоборот.

"Обычно журналисты-расследователи получают информацию от политиков или от спецслужб, различных структур. А не наоборот", – сказал политолог.

Такое же мнение и у политического эксперта Симанского.

"Ты можешь рыть землю полгода, можешь читать бумаги, исследовать документы, говорить с инсайдерами. Но "бабах" происходит тогда, когда конкурент твоего объекта принесет папку", – сказал эксперт.

Что известно о так называемых пленках Порошенко и Путина

Нардеп Андрей Деркач обнародовал запись разговора людей с голосами похожими на голоса пятого президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина. Разговор якобы состоялся 30 апреля 2015 года, в разгар войны на Донбассе. Интересно, что разговор проходит в непринужденной атмосфере , а люди с голосами похожими на Порошенко и Путина часто шутят.

, а люди с голосами похожими на Порошенко и Путина часто шутят. В пресс-службе Петра Порошенко записи назвали фейком и подделкой.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать пленки.

Сам Деркач убеждает, что эти аудиозаписи попали к нему от "журналистов-расследователей", имена которых он не назвал. По его словам, "пленки" уже передали правоохранителям.

Как сообщили 24 каналу в пресс-службе Государственного бюро расследований, после обнародования предыдущих частей "пленок Порошенко" открыто уголовное производство относительно незаконного слива информации.

Пока экспертиза не подтвердила правдивости записей.

Что известно про Андрея Деркача