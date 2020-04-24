Нардепа Новинського висвятили у диякона УПЦ МП, – ЗМІ
Глава УПЦ МП митрополит Онуфрій міг на Великдень висвятити у диякони скандального нардепа-"опоблоківця" Вадима Новинського. У приватному листуванні зі священниками парламентар вже начебто так і представляється.
Про це з посиланням на власні джерела інформує Cerkvarium. Ймовірно, висвячували Новинського за мінімальної кількості свідків. Річ у тім, що митрополит Онуфрій на Великдень служив літургію у домовому храмі власної резиденції у Феофанії.
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Звідти не вели жодної відеотрансляції, немає також і фоторепортажу з богослужіння.
Відразу декілька не пов'язаних між собою джерел повідомили, що на Великдень митрополит Онуфрій висвятив відомого народного депутата та олігарха Вадима Новинського у диякони УПЦ МП,
– зазначають у виданні.
У приватному листуванні зі священниками Новинський начебто вже підписується як "диякон Вадим".
Цікаво! За декілька днів до Великодня Вадим Новинський повідомляв, що тест на коронавірус показав у нього позитивний результат. Політик переконував, що жодних симптомів захворювання не має та обіцяв залишатися якийсь час вдома на самоізоляції.
Так само про коронавірус в митрополита Онуфрія напередодні Великодня повідомляла низка ЗМІ. Тест на COVID-19 у глави УПЦ МП начебто показав позитивний результат, а лікування священнослужитель вирішив проходити під чужим іменем. Попри заперечення з боку представників церкви, Онуфрій так і не провів богослужіння у Великодню ніч перед камерами.
Що відомо про Вадима Новинського? Олігарх, нардеп трьох скликань парламенту. У 2019 році пройшов до Ради, балотуючись на мажоритарному окрузі від "Опозиційного блоку". Новинський – палкий прихильник і меценат УПЦ МП.
Активно протидіяв проведенню Об'єднавчого собору українських православних церков. У Раді попереднього скликання намагався скасувати "мовний закон".
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