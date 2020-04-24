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      Нардепа Новинського висвятили у диякона УПЦ МП, – ЗМІ

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      Нардепа Новинського висвятили у диякона УПЦ МП – ЗМІ
      Новинського наче висвятив сам митрополит Онуфрій / Ілюстративне фото

      Глава УПЦ МП митрополит Онуфрій міг на Великдень висвятити у диякони скандального нардепа-"опоблоківця" Вадима Новинського. У приватному листуванні зі священниками парламентар вже начебто так і представляється.

      Про це з посиланням на власні джерела інформує Cerkvarium. Ймовірно, висвячували Новинського за мінімальної кількості свідків. Річ у тім, що митрополит Онуфрій на Великдень служив літургію у домовому храмі власної резиденції у Феофанії.

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      Звідти не вели жодної відеотрансляції, немає також і фоторепортажу з богослужіння.

      Відразу декілька не пов'язаних між собою джерел повідомили, що на Великдень митрополит Онуфрій висвятив відомого народного депутата та олігарха Вадима Новинського у диякони УПЦ МП,
      – зазначають у виданні.

      У приватному листуванні зі священниками Новинський начебто вже підписується як "диякон Вадим".

      Цікаво! За декілька днів до Великодня Вадим Новинський повідомляв, що тест на коронавірус показав у нього позитивний результат. Політик переконував, що жодних симптомів захворювання не має та обіцяв залишатися якийсь час вдома на самоізоляції.

      Так само про коронавірус в митрополита Онуфрія напередодні Великодня повідомляла низка ЗМІ. Тест на COVID-19 у глави УПЦ МП начебто показав позитивний результат, а лікування священнослужитель вирішив проходити під чужим іменем. Попри заперечення з боку представників церкви, Онуфрій так і не провів богослужіння у Великодню ніч перед камерами.

      Що відомо про Вадима Новинського? Олігарх, нардеп трьох скликань парламенту. У 2019 році пройшов до Ради, балотуючись на мажоритарному окрузі від "Опозиційного блоку". Новинський – палкий прихильник і меценат УПЦ МП.

      Активно протидіяв проведенню Об'єднавчого собору українських православних церков. У Раді попереднього скликання намагався скасувати "мовний закон".

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Великдень УПЦ МП Релігія Опозиційний блок Вадим Новинський
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