У Новинського коронавірус: результати першого аналізу

Народний депутат України Вадим Новинський опублікував інформацію про ймовірне виявлення в нього коронавірусу.

Новинський написав, що він здав аналізи, за підсумками якого тест показав позитивний результат на коронавірус.

"Мій стан в нормі, я не відчуваю ніяких симптомів захворювання, температура 36,8. Комп'ютерна томографія легень не визначила відхилень від норми. До повторного тестування лікарі поки обережні у висновках і прогнозах, але порадили кілька днів провести в стаціонарі під їх наглядом", – запевнив Новинський.

До слова Народні депутати, які захворіли на коронавірус

Він також повідомив, що усі, хто з ним контактував, теж пройдуть тестування на коронавірус.

Коронавірус в Україні та депутати