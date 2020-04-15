У Новинського коронавірус: результати першого аналізу
Народний депутат України Вадим Новинський опублікував інформацію про ймовірне виявлення в нього коронавірусу.
Новинський написав, що він здав аналізи, за підсумками якого тест показав позитивний результат на коронавірус.
"Мій стан в нормі, я не відчуваю ніяких симптомів захворювання, температура 36,8. Комп'ютерна томографія легень не визначила відхилень від норми. До повторного тестування лікарі поки обережні у висновках і прогнозах, але порадили кілька днів провести в стаціонарі під їх наглядом", – запевнив Новинський.
До слова Народні депутати, які захворіли на коронавірус
Він також повідомив, що усі, хто з ним контактував, теж пройдуть тестування на коронавірус.
Коронавірус в Україні та депутати
- Станом на 15 квітня в Україні зафіксовано 3764 випадків зараження коронавірусом. Від COVID-19 померло 108 людей. Вилікуватися від небезпечної хвороби вдалося 143 особам.
- Вадим Новинський став десятим народним депутатом, в якого виявили коронавірус. Першим був Сергій Шахов з групи "Довіра". Згодом інфекцію виявили і в Сергія Вельможного з цієї ж групи.
- Після цього коронавірус зафіксували в депутатів від "Опозиційної платформи – За життя" Олександра Лукашева, Віталія Борта та Ігоря Кісільова, позафракційних Сергія Рудика та Ольги Скороход, а також Руслана Горбенко та Володимира Ватраса зі "Слуги народу".
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