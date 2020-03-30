Народні депутати, які захворіли на коронавірус: інфографіка
Пандемія COVID-19 в Україні торкнулась всіх верств наеселення. Хто з українських політиків заразився на коронавірус – детальніше в матеріалі 24 каналу.
Першим на коронавірус захворів нардеп з групи "Довіра" Сергій Шахов. Раніше він відпочивав у Франції.
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Згодом стало відомо про інфікування його дружини. 21 березня Шахова госпіталізували.
22 березня коронавірус підтвердили в депутата Олександра Лукашева від "Опозиційної платформи – За життя". Як повідомляли ЗМІ, він вже одужав. Наразі ми перевіряємо достовірність цієї інформації.
Першим депутатом зі "Слуги народу", який захворів на коронавірус, став Руслан Горбенко. Він наразі перебуває в столичній Олександрівській лікарні. І також нардепка Анна Скороход, яка є позафракційною, отримала позитивний результат тесту на коронавірус. Скороход раніше була депутаткою від "Слуги народу".
Цікаво 4100 гривень і корочка депутата, – хвора на COVID-19 Скороход розповіла, як добивалася діагнозу
Хто з народних депутатів захворів на коронавірус:
- Сергій Шахов з групи "Довіра"
- Сергій Вельможний з групи "Довіра"
- Олександр Лукашев з партії "Опозиційна платформа – За життя"
- Руслан Горбенко з партії "Слуга народу"
- Сергій Рудик – позафракційний
- Анна Скороход – позафракційна
- Володимир Ватрас з партії "Слуга народу"
Які українські нардепи підхопили коронавірус / Інфографіка 24 каналу
Верховна Рада зібралась на чергове позачергове засідання в стінах сесійної зали. На час карантину – це останнє засідання.
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