Народні депутати, які захворіли на коронавірус: інфографіка

Пандемія COVID-19 в Україні торкнулась всіх верств наеселення. Хто з українських політиків заразився на коронавірус – детальніше в матеріалі 24 каналу.

Першим на коронавірус захворів нардеп з групи "Довіра" Сергій Шахов. Раніше він відпочивав у Франції.

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Згодом стало відомо про інфікування його дружини. 21 березня Шахова госпіталізували.

22 березня коронавірус підтвердили в депутата Олександра Лукашева від "Опозиційної платформи – За життя". Як повідомляли ЗМІ, він вже одужав. Наразі ми перевіряємо достовірність цієї інформації.

Першим депутатом зі "Слуги народу", який захворів на коронавірус, став Руслан Горбенко. Він наразі перебуває в столичній Олександрівській лікарні. І також нардепка Анна Скороход, яка є позафракційною, отримала позитивний результат тесту на коронавірус. Скороход раніше була депутаткою від "Слуги народу".

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Хто з народних депутатів захворів на коронавірус:

Сергій Шахов з групи "Довіра"

Сергій Вельможний з групи "Довіра"

Олександр Лукашев з партії "Опозиційна платформа – За життя"

Руслан Горбенко з партії "Слуга народу"

Сергій Рудик – позафракційний

Анна Скороход – позафракційна

Володимир Ватрас з партії "Слуга народу"



Які українські нардепи підхопили коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Верховна Рада зібралась на чергове позачергове засідання в стінах сесійної зали. На час карантину – це останнє засідання.