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      Народні депутати, які захворіли на коронавірус: інфографіка

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      Депутати, які захворіли на коронавірус / 24tv.ua

      Пандемія COVID-19 в Україні торкнулась всіх верств наеселення. Хто з українських політиків заразився на коронавірус – детальніше в матеріалі 24 каналу.

      Першим на коронавірус захворів нардеп з групи "Довіра" Сергій Шахов. Раніше він відпочивав у Франції.

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      Згодом стало відомо про інфікування його дружини. 21 березня Шахова госпіталізували. 

      22 березня коронавірус підтвердили в депутата Олександра Лукашева від "Опозиційної платформи – За життя". Як повідомляли ЗМІ, він вже одужав. Наразі ми перевіряємо достовірність цієї інформації.

      Першим депутатом зі "Слуги народу", який захворів на коронавірус, став Руслан Горбенко. Він наразі перебуває в столичній Олександрівській лікарні. І також нардепка Анна Скороход, яка є позафракційною, отримала позитивний результат тесту на коронавірус. Скороход раніше була депутаткою від "Слуги народу".

      Цікаво 4100 гривень і корочка депутата, – хвора на COVID-19 Скороход розповіла, як добивалася діагнозу

      Хто з народних депутатів захворів на коронавірус:

      • Сергій Шахов з групи "Довіра"
      • Сергій Вельможний з групи "Довіра"
      • Олександр Лукашев з партії "Опозиційна платформа – За життя"
      • Руслан Горбенко з партії "Слуга народу"
      • Сергій Рудик – позафракційний
      • Анна Скороход – позафракційна 
      • Володимир Ватрас з партії "Слуга народу"


      Які українські нардепи підхопили коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Верховна Рада зібралась на чергове позачергове засідання в стінах сесійної зали. На час карантину – це останнє засідання. 

      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Верховна Рада Новини України Новини політики Слуга народу Публікації Опозиційна платформа – За життя Інфографіка Анна Скороход Сергій Шахов
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