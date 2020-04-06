Анна Скороход заявила про новий позитивний тест на COVID-19
Екснардепка фракції "Слуга народу" Анна Скороход здала ще один тест на коронавірус, він також виявився позитивним. Скороход зауважила, що попри діагноз COVID-19, вона не має проблем зі здоров'ям.
Скороход додала, що наразі почуває себе нормально. Про це вона повідомила у своєму телеграм-каналі.
Важливо Народні депутати, які захворіли на коронавірус: інфографіка
Зробила повторний тест. Позитивний, хоча відчуваю себе нормально, якось так,
– написала Скороход.
Раніше вона розповіла про свої симптоми й зізналася, що температура може бути не обов'язково висока. У екснардепки "Слуги народу" температура від 37,5 до 38,5 підіймалася лише пару разів ввечері.
Серед інших симптомів хвороби, як відчула Скороход, були:
- сильна ломота в тілі, особливо до вечора;
- головний біль;
- втрата нюху;
- сухість і першіння у горлі.
Раніше Ганна Скороход повідомила про поліпшення стану здоров'я. Однак вона досі не знає, від кого заразилася.
Що відомо про Анну Скороход?Анна Скороход балотувалася за мажоритарним округом № 93 на Київщині. Вона перемогла на окрузі із великим відривом – 43,89%, за неї проголосували 29 907 виборців. Скороход була у президентській фракції "Слуга народу", однак згодом її виключили. Причина – вона не виконує жодних рішень фракції.
Особисто пропонував виключити парламентарку голова фракції Давид Арахамія. Окрім того, він звинуватив Скороход у тому, що вона пропонувала хабарі іншим народним обранцям.
Зверніть увагу 4100 гривень і корочка депутата, – хвора на COVID-19 Скороход розповіла, як добивалася діагнозу
Хто з народних депутатів захворів на коронавірус:
- Сергій Шахов з групи "Довіра";
- Сергій Вельможний з групи "Довіра";
- Олександр Лукашев з партії "Опозиційна платформа – За життя";
- Руслан Горбенко з партії "Слуга народу";
- Сергій Рудик – позафракційний;
- Анна Скороход – позафракційна;
- Володимир Ватрас з партії "Слуга народу".
Які українські нардепи підхопили коронавірус / Інфографіка 24 каналу
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