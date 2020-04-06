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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Анна Скороход заявила про новий позитивний тест на COVID-19

      - Читать новость на русском
      У Скороход вдруге підтвердили коронавірус / Пресслужба Кабміну

      Екснардепка фракції "Слуга народу" Анна Скороход здала ще один тест на коронавірус, він також виявився позитивним. Скороход зауважила, що попри діагноз COVID-19, вона не має проблем зі здоров'ям.

      Скороход додала, що наразі почуває себе нормально. Про це вона повідомила у своєму телеграм-каналі.

      Важливо Народні депутати, які захворіли на коронавірус: інфографіка

      Зробила повторний тест. Позитивний, хоча відчуваю себе нормально, якось так,
      – написала Скороход.

      Раніше вона розповіла про свої симптоми й зізналася, що температура може бути не обов'язково висока. У екснардепки "Слуги народу" температура від 37,5 до 38,5 підіймалася лише пару разів ввечері.

      Серед інших симптомів хвороби, як відчула Скороход, були:

      • сильна ломота в тілі, особливо до вечора;
      • головний біль;
      • втрата нюху;
      • сухість і першіння у горлі.

      Раніше Ганна Скороход повідомила про поліпшення стану здоров'я. Однак вона досі не знає, від кого заразилася. 

      Що відомо про Анну Скороход?Анна Скороход балотувалася за мажоритарним округом № 93 на Київщині. Вона перемогла на окрузі із великим відривом – 43,89%, за неї проголосували 29 907 виборців. Скороход була у президентській фракції "Слуга народу", однак згодом її виключили. Причина – вона не виконує жодних рішень фракції.

      Особисто пропонував виключити парламентарку голова фракції Давид Арахамія. Окрім того, він звинуватив Скороход у тому, що вона пропонувала хабарі іншим народним обранцям.

      Зверніть увагу 4100 гривень і корочка депутата, – хвора на COVID-19 Скороход розповіла, як добивалася діагнозу

      Хто з народних депутатів захворів на коронавірус:

      • Сергій Шахов з групи "Довіра";
      • Сергій Вельможний з групи "Довіра";
      • Олександр Лукашев з партії "Опозиційна платформа – За життя";
      • Руслан Горбенко з партії "Слуга народу";
      • Сергій Рудик – позафракційний;
      • Анна Скороход – позафракційна;
      • Володимир Ватрас з партії "Слуга народу".

      Які українські нардепи підхопили коронавірус
      Які українські нардепи підхопили коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Коронавірус в Україні Новини України Слуга народу Хабар Сергій Шахов Давид Арахамія Новини Здоров'я Здоров'я Верховна Рада Анна Скороход
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