Анна Скороход заявила о новом положительном тесте на COVID-19

Экс-нардеп фракции "Слуга народа" Анна Скороход сдала еще один тест на коронавирус, он также оказался положительным. Скороход заметила, что несмотря на диагноз COVID-19 у нее нет проблем со здоровьем.

Скороход добавила, что сейчас чувствует себя нормально. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

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Сделала повторный тест. Положительный, хотя чувствую себя нормально, как-то так,

– написала Скороход.

Ранее она рассказала о своих симптомах и призналась, что температура может быть не обязательно высокая. У экс-нардепа "Слуги народа" температура от 37,5 до 38,5 поднималась лишь пару раз вечером.

Среди других симптомов болезни, которые почувствовала Скороход, были:

сильная ломота в теле, особенно к вечеру;

головная боль;

потеря обоняния;

сухость и першение в горле.

Ранее Анна Скороход сообщила об улучшении состояния здоровья. Однако она до сих пор не знает, от кого заразилась.

Среди других симптомов болезни, как почувствовала Скороход, были:

сильная ломота в теле, особенно к вечеру;

головная боль;

потеря обоняния;

сухость и першение в горле.

Ранее Анна Скороход сообщила об улучшении состояния здоровья. Однако она до сих пор не знает, от кого заразилась.

Что известно об Анне Скороход?Анна Скороход баллотировалась по мажоритарному округу № 93 на Киевщине. Она победила в округе с большим отрывом – 43,89%, за нее проголосовали 29 907 избирателей. Скороход была в президентской фракции "Слуга народа", однако впоследствии ее исключили. Причина – она не выполняет никаких решений фракции.



Лично предлагал исключить парламентария председатель фракции Давид Арахамия. Кроме того, он обвинил Скороход в том, что она предлагала взятки другим народным избранникам.

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Кто из народных депутатов заболел коронавирусом:

Сергей Шахов из группы "Доверие";

Сергей Вельможный из группы "Доверие";

Александр Лукашев из партии " оппозиционная платформа-за жизнь";

Руслан Горбенко из партии "Слуга народа";

Сергей Рудык – внефракционный;

Анна Скороход – внефракционная;

Владимир Ватрас из партии "Слуга народа".



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