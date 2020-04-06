Анна Скороход заявила о новом положительном тесте на COVID-19
Экс-нардеп фракции "Слуга народа" Анна Скороход сдала еще один тест на коронавирус, он также оказался положительным. Скороход заметила, что несмотря на диагноз COVID-19 у нее нет проблем со здоровьем.
Скороход добавила, что сейчас чувствует себя нормально. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.
Важно Народные депутаты, которые заболели коронавирусом: инфографика
Сделала повторный тест. Положительный, хотя чувствую себя нормально, как-то так,
– написала Скороход.
Ранее она рассказала о своих симптомах и призналась, что температура может быть не обязательно высокая. У экс-нардепа "Слуги народа" температура от 37,5 до 38,5 поднималась лишь пару раз вечером.
Среди других симптомов болезни, которые почувствовала Скороход, были:
- сильная ломота в теле, особенно к вечеру;
- головная боль;
- потеря обоняния;
- сухость и першение в горле.
Ранее Анна Скороход сообщила об улучшении состояния здоровья. Однако она до сих пор не знает, от кого заразилась.
Среди других симптомов болезни, как почувствовала Скороход, были:
- сильная ломота в теле, особенно к вечеру;
- головная боль;
- потеря обоняния;
- сухость и першение в горле.
Ранее Анна Скороход сообщила об улучшении состояния здоровья. Однако она до сих пор не знает, от кого заразилась.
Что известно об Анне Скороход?Анна Скороход баллотировалась по мажоритарному округу № 93 на Киевщине. Она победила в округе с большим отрывом – 43,89%, за нее проголосовали 29 907 избирателей. Скороход была в президентской фракции "Слуга народа", однако впоследствии ее исключили. Причина – она не выполняет никаких решений фракции.
Лично предлагал исключить парламентария председатель фракции Давид Арахамия. Кроме того, он обвинил Скороход в том, что она предлагала взятки другим народным избранникам.
Обратите внимание 4100 гривен и корочка депутата, – больная COVID-19 Скороход рассказала, как добивалась диагноза
Кто из народных депутатов заболел коронавирусом:
- Сергей Шахов из группы "Доверие";
- Сергей Вельможный из группы "Доверие";
- Александр Лукашев из партии " оппозиционная платформа-за жизнь";
- Руслан Горбенко из партии "Слуга народа";
- Сергей Рудык – внефракционный;
- Анна Скороход – внефракционная;
- Владимир Ватрас из партии "Слуга народа".
Какие украинские нардепы подхватили коронавирус / Инфографика 24 канала
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