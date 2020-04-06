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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Анна Скороход заявила о новом положительном тесте на COVID-19

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      У Скороход во второй раз подтвердили коронавирус / Пресс-служба Кабмина

      Экс-нардеп фракции "Слуга народа" Анна Скороход сдала еще один тест на коронавирус, он также оказался положительным. Скороход заметила, что несмотря на диагноз COVID-19 у нее нет проблем со здоровьем.

      Скороход добавила, что сейчас чувствует себя нормально. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

      Важно Народные депутаты, которые заболели коронавирусом: инфографика

      Сделала повторный тест. Положительный, хотя чувствую себя нормально, как-то так,
      – написала Скороход.

      Ранее она рассказала о своих симптомах и призналась, что температура может быть не обязательно высокая. У экс-нардепа "Слуги народа" температура от 37,5 до 38,5 поднималась лишь пару раз вечером.

      Среди других симптомов болезни, которые почувствовала Скороход, были:

      • сильная ломота в теле, особенно к вечеру;
      • головная боль;
      • потеря обоняния;
      • сухость и першение в горле.

      Ранее Анна Скороход сообщила об улучшении состояния здоровья. Однако она до сих пор не знает, от кого заразилась.

      Среди других симптомов болезни, как почувствовала Скороход, были:

      • сильная ломота в теле, особенно к вечеру;
      • головная боль;
      • потеря обоняния;
      • сухость и першение в горле.

      Ранее Анна Скороход сообщила об улучшении состояния здоровья. Однако она до сих пор не знает, от кого заразилась. 

      Что известно об Анне Скороход?Анна Скороход баллотировалась по мажоритарному округу № 93 на Киевщине. Она победила в округе с большим отрывом – 43,89%, за нее проголосовали 29 907 избирателей. Скороход была в президентской фракции "Слуга народа", однако впоследствии ее исключили. Причина – она не выполняет никаких решений фракции.

      Лично предлагал исключить парламентария председатель фракции Давид Арахамия. Кроме того, он обвинил Скороход в том, что она предлагала взятки другим народным избранникам.

      Обратите внимание 4100 гривен и корочка депутата, – больная COVID-19 Скороход рассказала, как добивалась диагноза

      Кто из народных депутатов заболел коронавирусом:

      • Сергей Шахов из группы "Доверие";
      • Сергей Вельможный из группы "Доверие";
      • Александр Лукашев из партии " оппозиционная платформа-за жизнь";
      • Руслан Горбенко из партии "Слуга народа";
      • Сергей Рудык – внефракционный;
      • Анна Скороход – внефракционная;
      • Владимир Ватрас из партии "Слуга народа".

      Які українські нардепи підхопили коронавірус
      Какие украинские нардепы подхватили коронавирус / Инфографика 24 канала

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Взятка Слуга народа Сергей Шахов Давид Арахамия Новости Здоровье Здоровье Верховная Рада Анна Скороход
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