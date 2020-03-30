Народные депутаты, заболевшие коронавирусом: инфографика
Пандемия COVID-19 в Украине коснулась всех слоев населения. Кто из украинских политиков заразился коронавирусом – подробнее в материале 24 канала.
Первым коронавирусом заболел нардеп из группы "Доверие" Сергей Шахов. Ранее он отдыхал во Франции.
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Впоследствии стало известно об инфицировании его жены. 21 марта Шахова госпитализировали.
22 марта коронавирус подтвердили у депутата Александра Лукашева от "Оппозиционной платформы – За жизнь". Как сообщали СМИ, он уже выздоровел. Сейчас мы проверяем достоверность этой информации.
Первым депутатом из "Слуги народа", который заболел коронавируом, стал Руслан Горбенко. Он сейчас находится в столичной Александровской больнице. И также нардепка Анна Скороход, которая является внефракционной, получила положительный результат теста на коронавирус. Скороход раньше была депутаткой от "Слуги народа".
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Кто из народных депутатов заболел коронавирусом:
- Сергей Шахов из группы "Доверие"
- Сергей Вельможный из группы "Доверие"
- Александр Лукашев из партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"
- Руслан Горбенко из партии "Слуга народа"
- Сергей Рудык – внефракционный
- Анна Скороход – внефракционная
- Владимир Ватрас из партии "Слуга народа"
Какие украинские нардепы подхватили коронавирус / Инфографика 24 канала
Верховная Рада собралась на очередное внеочередное заседание в стенах сессионного зала. На время карантина – это последнее заседание.
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