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      Народные депутаты, заболевшие коронавирусом: инфографика

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      Депутаты, заболевшие коронавирусом / 24tv.ua

      Пандемия COVID-19 в Украине коснулась всех слоев населения. Кто из украинских политиков заразился коронавирусом – подробнее в материале 24 канала.

      Первым коронавирусом заболел нардеп из группы "Доверие" Сергей Шахов. Ранее он отдыхал во Франции.

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      Впоследствии стало известно об инфицировании его жены. 21 марта Шахова госпитализировали.

      22 марта коронавирус подтвердили у депутата Александра Лукашева от "Оппозиционной платформы – За жизнь". Как сообщали СМИ, он уже выздоровел. Сейчас мы проверяем достоверность этой информации.

      Первым депутатом из "Слуги народа", который заболел коронавируом, стал Руслан Горбенко. Он сейчас находится в столичной Александровской больнице. И также нардепка Анна Скороход, которая является внефракционной, получила положительный результат теста на коронавирус. Скороход раньше была депутаткой от "Слуги народа".

      Интересно 4100 гривен и корочка депутата, – больная COVID-19 Скороход рассказала, как добивалась диагноза

      Кто из народных депутатов заболел коронавирусом:

      • Сергей Шахов из группы "Доверие"
      • Сергей Вельможный из группы "Доверие"
      • Александр Лукашев из партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"
      • Руслан Горбенко из партии "Слуга народа"
      • Сергей Рудык – внефракционный
      • Анна Скороход – внефракционная
      • Владимир Ватрас из партии "Слуга народа"


      Какие украинские нардепы подхватили коронавирус / Инфографика 24 канала

      Верховная Рада собралась на очередное внеочередное заседание в стенах сессионного зала. На время карантина – это последнее заседание. 

      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Верховная Рада Новости политики Публикации Новости Украины Слуга народа Оппозиционная платформа – За жизнь Инфографика Анна Скороход Сергей Шахов
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