У Новинского коронавирус: результаты первого анализа

Народный депутат Украины Вадим Новинский опубликовал информацию о вероятном обнаружении у него коронавируса.

Новинский написал, что он сдал анализы, по итогам которого тест показал положительный результат на коронавирус.

"Мое состояние в норме, я не чувствую никаких симптомов заболевания, температура 36,8. Компьютерная томография легких не обнаружила отклонений от нормы. До повторного тестирования врачи пока осторожны в выводах и прогнозах, но посоветовали несколько дней провести в стационаре под их наблюдением", – заверил Новинский.

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Он также сообщил, что все, кто с ним контактировал, тоже пройдут тестирование на коронавирус.

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