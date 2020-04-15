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      У Новинского коронавирус: результаты первого анализа

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      Вадим Новинский

      Народный депутат Украины Вадим Новинский опубликовал информацию о вероятном обнаружении у него коронавируса.

      Новинский написал, что он сдал анализы, по итогам которого тест показал положительный результат на коронавирус.

      "Мое состояние в норме, я не чувствую никаких симптомов заболевания, температура 36,8. Компьютерная томография легких не обнаружила отклонений от нормы. До повторного тестирования врачи пока осторожны в выводах и прогнозах, но посоветовали несколько дней провести в стационаре под их наблюдением", – заверил Новинский.

      К слову Народные депутаты, заболевшие коронавирусом

      Он также сообщил, что все, кто с ним контактировал, тоже пройдут тестирование на коронавирус.

      Коронавирус в Украине и депутаты

      • По состоянию на 15 апреля в Украине зафиксировано 3764 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 умерло 108 человек. Вылечиться от опасной болезни удалось 143 лицам.
      • Вадим Новинский стал десятым народным депутатом, у которого обнаружили коронавирус. Первым был Сергей Шахов из группы "Доверие". Впоследствии инфекцию обнаружили и у Сергея Вельможного из этой же группы.
      • После этого коронавирус зафиксировали у депутатов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александра Лукашева, Виталия Борта и Игоря Кисилева, внефракционных Сергея Рудыка и Ольги Скороход, а также Руслана Горбенко и Владимира Ватраса со "Слуги народа".

       

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости Украины Новости политики Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Здоровье Вадим Новинский
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