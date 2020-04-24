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      Нардепа Новинского рукоположили в диакона УПЦ МП, – СМИ

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      Вадим Новинский стал диаконом УПЦ МП – СМИ
      Новинского будто рукоположил сам митрополит Онуфрий / Иллюстративное фото

      Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий мог на Пасху рукоположить в дьяконы скандального нардепа – "оппоблоковца" Вадима Новинского. В частной переписке со священниками парламентарий уже вроде так и представляется.

      Об этом со ссылкой на собственные источники информирует Cerkvarium. Вероятно, рукополагали Новинского при минимальном количестве свидетелей. Дело в том, что митрополит Онуфрий на Пасху служил литургию в домовом храме своей резиденции в Феофании.

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      Оттуда не вели ни одной видеотрансляции, нет также и фоторепортажа с богослужения.

      Сразу несколько не связанных между собой источников сообщили, что на Пасху митрополит Онуфрий рукоположил известного народного депутата и олигарха Вадима Новинского в дьяконы УПЦ МП,
      – отмечают в издании.

      В частной переписке со священниками Новинский вроде уже подписывается как "диакон Вадим".

      Интересно! За несколько дней до Пасхи Вадим Новинский сообщал, что тест на коронавирус показал у него положительный результат. Политик убеждал, что никаких симптомов заболевания не имеет и обещал оставаться какое-то время дома на самоизоляции.

      Так же про коронавирус у митрополита Онуфрия накануне Пасхи сообщали ряд СМИ. Тест на COVID-19 у главы УПЦ МП якобы показал положительный результат, а лечение священнослужитель решил проходить под чужим именем. Несмотря на возражения со стороны представителей церкви, Онуфрий так и не провел богослужение в Пасхальную ночь перед камерами.

      Что известно о Вадиме Новинском?
      Олигарх, нардеп трех созывов парламента. В 2019 году прошел в Раду, баллотируясь на мажоритарном округе от "Оппозиционного блока". Новинский – пылкий сторонник и меценат УПЦ МП.

      Активно противодействовало проведению Объединительного собора украинских православных церквей. В Раде предыдущего созыва пытался отменить "языковой закон".

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Пасха УПЦ МП Религия Оппозиционный блок Вадим Новинский
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