Внефракционный нардеп Андрей Деркач 9 июля обнародовал очередную скандальную аудиозапись с беседой, которую якобы вели пятый украинский президент Петр Порошенко и глава Кремля Владимир Путин в 2015 году. Деркач не называет лиц, сливающих ему эту информацию. А что известно про самого Андрея Деркача? Биографию парламентария читайте на сайте 24 канала.

Биография Андрея Деркача

Важно "Пленки Порошенко и Путина": что известно о скандале

Андрей Деркач родился в Днепре 19 августа 1967 года.

Он является сыном генерала КГБ и СБУ Леонида Деркача. Интересно, что его отец также был народным депутатом в 2002 – 2006 годах от блока "За единую Украину!" В него также входили Дмитрий Табачник, Сергей Бубка, Георгий Кирпа и другие.

Леонида Деркача. Интересно, что его отец также был народным депутатом в 2002 – 2006 годах от блока "За единую Украину!" В него также входили Дмитрий Табачник, Сергей Бубка, Георгий Кирпа и другие. Андрей Деркач получал высшее образование в Харькове и в Москве.

Так, с 1984 по 1989 он учился в Харьковском высшем военном командно-инженерном училище ракетных войск имени маршала Крылова. Получил специальность инженера-механика.

Получил специальность инженера-механика. С 1990 по 1993 учился в Академии Федеральной службы безопасности РФ, получил специальность юриста. Тема его дипломной работы "Организация и проведение встреч с негласной агентурой".

В начале 90-х Деркач проходил службу в Ракетных войсках стратегического назначения на технической ракетной базе Первомайской дивизии РВСН, нес боевое дежурство.

на технической ракетной базе Первомайской дивизии РВСН, нес боевое дежурство. А уже с 1993 по 1994 работал оперуполномоченным в управлении СБУ в Днепропетровской области.

в Днепропетровской области. С 1996 по 1997 год Деркач занимал должность консультанта президента Украины по внешнеэкономическим вопросам.

А с 1997 по 1998 год был первым помощником тогдашнего премьера Валерия Пустовойтенко.

Деркач – почетный президент медиахолдинга "Эра-медиа". С 2006 года – президент Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", генеральный директор государственного концерна "Укратомпром".

Рада, "Партия регионов" и РПЦ

Андрей Деркач впервые попал в парламент третьего созыва в 1998 году. Он был избран по мажоритарному округу на Сумщине. Далее он проходил в Раду всех последующих созывов, включая последний.

Интересно, что в 2010 году Священный Синод Русской Православной Церкви ввел Деркача в состав Межсоборного присутствия РПЦ. Заметим, что получение всяческих религиозных привилегий от русской церкви в Украине является популярной фишкой среди "регионалов".



До того, как стать "регионалом", Деркач приветствовал победу Ющенко во время Оранжевой революции / Фото Fakty.org

С 2011 года Андрей Деркач возглавлял на общественных началах группу советников премьера Азарова.

В 2012 – 2014 годах был нардепом от "Партии регионов". 16 января 2014 года, в разгар Революции Достоинства, он голосовал за "Законы о диктатуре".

2014 – 2019 – стал заместителем председателя депутатской группы "Воля народа" и членом бюджетного комитета Верховной Рады. Впоследствии стал исполняющим обязанности председателя "Воли народа".

Интересно, что в сентябре 2018 года Деркач был одним из подписантов письма к патриарху Варфоломею, в котором призвал отложить предоставление ПЦУ Томоса.

В 2019 году был избран народным депутатом 9 созыва по 159 округу (Сумская область) как беспартийный самовыдвиженец. Внефракционный. Не входит в состав ни одного комитета.

А вот уже более привычная компания Деркача / Фото Fakty.org

Заметим, что при своей предыдущей каденции в Раде Деркач был большим прогульщиком. По данным "Честно", его не было на 47% заседаний парламента.

Доходы Деркача

В сфере интересов Андрея Деркача – энергетика и медиабизнес. Среди его медиаактивов ТРК "Эра", которая делит телевизионный эфир с Первым национальным каналом, радио "Эра", газета "Киевский Телеграф". Также политик занимает пост почетного президента информационно-издательской группы "Телеграф".

В феврале 2008-го политик с состоянием в 162 миллиона долларов занял 119-е место в рейтинге самых богатых украинцев, ежегодно составляемом журналом "Фокус".

Андрей Деркач и его георгиевская лента / Фото Fakty.org

В своей декларации за 2019 год Деркач упоминает о наличии у своей жены сбережений в наличке, одолженных третьим лицам средствах, активах в драгоценных металлах, а также обозначенных словом "другое" денежных активов, однако не указывает ни одной суммы.

Вместо этого в каждой графе, которая касается его жены, депутат отмечает: "В даче информации о себе женой отказано по мотивам нарушения конституционных принципов верховенства права, запрета вмешательства в личную жизнь и нераспространения конфиденциальной информации".

Также Деркач уверен, что декларирование противоречит Европейской конвенции по правам человека и судебной практике Европейского суда по правам человека.



Деркач и Дубинский / Фото из открытых источников

Семья Андрея Деркача

Андрей Деркач женат, имеет в браке 5 детей. Жена Оксана Терехова – доцент кафедры прикладной культурологии Киевского национального университета культуры и искусств. В семье три дочери – Татьяна, Ксения и Екатерина и два сына Григорий и Михаил.

Интересно, что дочь Деркача Татьяна Терехова является украинской радио- и телеведущей. Ее мужем является сын бывшего спикера Рады Владимира Литвина – Иван.



Дочь Деркача – телеведущая Татьяна Терехова и ее муж – Иван Литвин, сын Владимира Литвина / Фото Tabloid

Что известно о последних "пленках Порошенко", которые обнародовал Деркач:

Запись разговора людей с голосами похожими на голоса пятого президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина Деркач обнародовал 9 июля. Разговор якобы состоялся 30 апреля 2015 года, в разгар войны на Донбассе. Интересно, что разговор проходит в непринужденной атмосфере, а люди с голосами похожими на Порошенко и Путина, часто шутят.

В пресс-службе Петра Порошенко записи назвали фейком и подделкой.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать пленки.

Сам Деркач убеждает, что эти аудиозаписи попали к нему от "журналистов-расследователей", имена которых он не назвал. По его словам, "пленки" уже передали правоохранителям.

Пока экспертиза не подтвердила подлинность записей.

Что говорят эксперты об обнародованных Деркачом пленках

Политические эксперты Тарас Семенюк и Дмитрий Симанский, а также политолог Владимир Фесенко в эфире 24 канала заявили, что считают слова Деркача о том, что записи ему предоставили журналисты, сомнительными.

По словам Семенюка, ни один солидный журналист не отдал бы такую информацию кому-то другому.

Мне странно, откуда у Деркача есть эти записи. Он ссылается на журналистов-расследователей. Если бы я был журналистом-расследователем – я бы сам это опубликовал. Солидный журналист-расследователь будет просто так отдавать это господину Деркачу?

– подчеркнул эксперт.

Его слова подтвердил и Фесенко, добавив, что обычно все происходит наоборот.

Такое же мнение и у политического эксперта Симанского.

В то же время, эксперт по репутации Борис Тизенгаузен считает, что даже без экспертизы пленки уже ударили и по рейтингу, и по репутации Порошенко.