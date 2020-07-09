Скандальний нардеп Андрій Деркач оприлюднив плівки, на яких людина з голосом схожим на Петра Порошенка радо спілкується з Володимиром Путіним і вітає його зі святом. Попри те, що експертиза ще не довела правдивість плівок, вони вже вдарили по рейтингу Порошенка.

Відтак, можна вважати, що цей запис вже зробив свою справу. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив експерт з репутації Борис Тизенгаузен.

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За його словами, неважливо, що покаже експертиза, адже плівки вже вдарили і по рейтингу, і по репутації Порошека.

Експерт розповів, що переглянув стрічки прихильників Порошенка і побачив в них переважно мовчання переважно. Лише затяті прихильники писали про фейк, маніпуляції та монтаж.

"Але частина електорату Петра Олексійовича вимушена була відмовчатися, прийняти це. І незабаром ми подивимося, наскільки сильно це вдарить по його прихильниках", – сказав Тизенгазуен.

Дивітсья відео: Борис Тизенгаузен про так звані плівки Порошенка і Путіна

Що відомо про так звані плівки Порошенка і Путіна