Скандальні плівки вже вдарили по рейтингу Порошенка, – експерт
Скандальний нардеп Андрій Деркач оприлюднив плівки, на яких людина з голосом схожим на Петра Порошенка радо спілкується з Володимиром Путіним і вітає його зі святом. Попри те, що експертиза ще не довела правдивість плівок, вони вже вдарили по рейтингу Порошенка.
Відтак, можна вважати, що цей запис вже зробив свою справу. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив експерт з репутації Борис Тизенгаузен.
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За його словами, неважливо, що покаже експертиза, адже плівки вже вдарили і по рейтингу, і по репутації Порошека.
Експерт розповів, що переглянув стрічки прихильників Порошенка і побачив в них переважно мовчання переважно. Лише затяті прихильники писали про фейк, маніпуляції та монтаж.
"Але частина електорату Петра Олексійовича вимушена була відмовчатися, прийняти це. І незабаром ми подивимося, наскільки сильно це вдарить по його прихильниках", – сказав Тизенгазуен.
Дивітсья відео: Борис Тизенгаузен про так звані плівки Порошенка і Путіна
Що відомо про так звані плівки Порошенка і Путіна
- Народний депутат України Андрій Деркач оприлюднив запис розмови людей із голосами схожими на голоси п'ятого президента України Петра Порошенка і президента Російської Федерації Володимира Путіна. Розмова відбулася нібито 30 квітня 2015 року, у розпал війни на Сході. Цікаво, що розмова проходить у невимушеній атмосфері, а люди з голосами схожими на Порошенка і Путіна, часто жартують.
- Останнім часом різні плівки публікує саме Андрій Деркач – нардеп усіх скликань, починаючи з 3-го. Відомо, що він вчився в Академії ФСБ, а його дипломна робота була про "Організацію проведення зустрічей з негласною агентурою". Батько Андрія Деркача – генерала КДБ та СБУ Леонід Деркач.
- У пресслужбі Петра Порошенка назвали фейком та фальсифікацією опубліковані нардепом Деркачем записи.
- Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков відмовився коментувати публікацію запису
- Сам Деркач переконує, що ці аудіозаписи потрапили до нього від "журналістів-розслідувачів", імена яких він не назвав. За його словами, "плівки" вже передали правоохоронцям.
- Як повідомили 24 каналу в пресслужбі Державного бюро розслідувань, після оприлюднення попередніх частин "плівок Порошенка" відкрито кримінальне провадження щодо незаконного злиття інформації.