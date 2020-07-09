Скандальный нардеп Андрей Деркач обнародовал пленки, на которых человек с голосом похожим на Петра Порошенко радостно общается с Владимиром Путиным и поздравляет его с праздником. Несмотря на то, что экспертиза еще не доказала правдивость пленок, они уже ударили по рейтингу Порошенко.

Следовательно, можно считать, что эта запись уже сделал свое дело. Такое мнение в эфире 24 канала высказал эксперт по репутации Борис Тизенгаузен.

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По его словам, неважно, что покажет экспертиза, ведь пленки уже ударили и по рейтингу, и по репутации Порошека.

Эксперт рассказал, что просмотрел ленты сторонников Порошенко и увидел в них преимущественно молчание. Только ярые сторонники писали про фейк, манипуляции и монтаж.

"Но часть электората Петра Алексеевича вынуждена была отмолчаться, принять это. И в ближайшее время мы посмотрим, насколько сильно это ударит по его сторонникам", – сказал Тизенгазуен.

Смотрите видео: Борис Тизенгаузен о так называемых пленках Порошенко и Путина

Что известно о так называемых пленках Порошенко и Путина