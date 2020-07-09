Скандальные пленки уже ударили по рейтингу Порошенко, – эксперт
Скандальный нардеп Андрей Деркач обнародовал пленки, на которых человек с голосом похожим на Петра Порошенко радостно общается с Владимиром Путиным и поздравляет его с праздником. Несмотря на то, что экспертиза еще не доказала правдивость пленок, они уже ударили по рейтингу Порошенко.
Следовательно, можно считать, что эта запись уже сделал свое дело. Такое мнение в эфире 24 канала высказал эксперт по репутации Борис Тизенгаузен.
Актуально "Пленки Порошенко и Путина": что известно о скандале
По его словам, неважно, что покажет экспертиза, ведь пленки уже ударили и по рейтингу, и по репутации Порошека.
Эксперт рассказал, что просмотрел ленты сторонников Порошенко и увидел в них преимущественно молчание. Только ярые сторонники писали про фейк, манипуляции и монтаж.
"Но часть электората Петра Алексеевича вынуждена была отмолчаться, принять это. И в ближайшее время мы посмотрим, насколько сильно это ударит по его сторонникам", – сказал Тизенгазуен.
Смотрите видео: Борис Тизенгаузен о так называемых пленках Порошенко и Путина
Что известно о так называемых пленках Порошенко и Путина
- Народный депутат Украины Андрей Деркач обнародовал запись разговора людей с голосами похожими на голоса пятого президента Украины Петра Порошенко и президента Российской Федерации Владимира Путина. Разговор состоялся 30 апреля 2015 года, в разгар войны на Востоке. Интересно, что разговор проходит в непринужденной атмосфере, а люди с голосами похожими на Порошенко и Путина, часто шутят.
- В последнее время различные пленки публикует именно Андрей Деркач – нардеп всех созывов, начиная с 3-го. Известно, что он учился в Академии ФСБ, а его дипломная работа была об "Организации проведения встреч с негласной агентурой". Отец Андрея Деркача – генерал КГБ и СБУ Леонид Деркач.
- В пресс-службе Петра Порошенко назвали фейком и фальсификацией опубликованные нардепом Деркачом записи.
- Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать публикацию записи.
- Сам Деркач убеждает, что эти аудиозаписи попали к нему от "журналистов-расследователей", имена которых он не назвал. По его словам, "пленки" уже передали правоохранителям.
- Как сообщили 24 каналу в пресс-службе Государственного бюро расследований, после обнародования предыдущих частей "пленок Порошенко" открыто уголовное производство относительно незаконного слияния информации.