Рішення ухвалили 20 серпня на засіданні Ради нацбезпекти та оборони. Подробиці на брифінгу за його підсумками повідомив секретар відомства Олексій Данілов.

Детальніше Санкції проти Шаріїв, Гужви та Деркача: які результати засідання РНБО

Санкції проти Гужви та пов'язаних з ним осіб

Данілов пояснив, що рішення, які стосуються Ігора Гужви та його активів, ухвалені на підставі документів, наданих СБУ. 20 серпня представники відомства доповідали на засіданні РНБО.

Під обмеження потрапили також Солнцева Ганна Володимирівна (колишня дружина Гужви) та Лукашина Любов Юріївна. "Активи, які на них зареєстровані, до яких вони є дотичними, також підлягають під санкції", – пояснив секретар Ради нацбезпеки та оборони.

Що кажуть у СБУ

​​У Службі безпеки України підкреслили, що рекомендували РНБО ввести санкції проти проросійських пропагандисів – мовиться саме про Гужву та Шаріїв. Там зауважили, що під обмеження потрапляють і 4 компанії, пов'язані з інтернет-ресурсами, які прямо чи опосередковано координуються цими громадянами та ведуть системну антиукраїнську пропаганду.

"Сьогоднішнє рішення є логічним продовженням тих заходів, які ми здійснили раніше для захисту українського інформаційного простору. СБУ чітко розмежовує свободу слова і наступ на державність та суверенітет України", – наголосив очільник відомства.

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