Решение приняли 20 августа на заседании Совета нацбезопасности и обороны. Подробности на брифинге по его итогам сообщил секретарь ведомства Алексей Данилов.
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Кто попал под ограничения:
- Игорь Гужва и аффилированные с ним юридические лица;
- Анна Солнцева;
- Любовь Лукашина;
- Алла Бондаренко;
- Анатолий и Ольга Шарии.
Секретарь СНБО обратил внимание на то, что упомянутые люди занимаются противоправной деятельностью на территории Украины. Он добавил, что под санкциями отныне и ООО "Ласмак", которое владеет медийными ресурсами, имеющими отношение к Гужве, а также ООО "Маджер" и "Смарт медиа сеть". В отношении всех этих физических и юридических лиц введен полный пакет санкций.
Подробности от секретаря СНБО
Данилов объяснил, что решения, касающиеся Игоря Гужвы и его активов, приняты на основании документов, предоставленных СБУ. 20 августа представители ведомства докладывали на заседании СНБО.
Под ограничения попали также Солнцева Анна Владимировна (бывшая жена Гужвы) и Лукашина Любовь Юрьевна. "Активы, которые на них зарегистрированы, к которым они причастны, также попадают под санкции", – объяснил секретарь Совета нацбезопасности и обороны.
Что говорят в СБУ
В Службе безопасности Украины подчеркнули, что рекомендовали СНБО ввести санкции против пророссийских пропагандисив – говорится именно о Гужве и Шариях. Там отметили, что под ограничения попадают и 4 компании, связанные с интернет-ресурсами, которые прямо или косвенно координируются этими гражданами и ведут системную антиукраинскую пропаганду.
"Сегодняшнее решение является логическим продолжением тех мер, которые мы совершили ранее для защиты украинского информационного пространства. СБУ четко разграничивает свободу слова и наступление на государственность и суверенитет Украины", – подчеркнул глава ведомства.
У Гужвы и Шария "подгорает" из-за решения СНБО
- Сам Гужва уже успел отреагировать на санкции, введенные против него и его активов. Соответствующее решение он назвал незаконным. Журналист заявил, что несмотря на запрет издание продолжит работу, но пока не уточнил, как именно. Более того, ему кажется, что такое решение свидетельствует, якобы он и "Страна" все делают правильно.
- Пропагандист Шарий также не оставил без внимания решение СНБО. "Санкции ввели не только против меня, но и против моих родных. Следовательно, мы начинаем бороться с твоими близкими. Готовьтесь", – обратился он к Алексею Данилову.